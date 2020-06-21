特朗普重启首场竞选集会 上座率不佳遭网民恶搞

美国总统特朗普周六在俄克拉何马州塔尔萨县（Tulsa）举行了，自该国新冠疫情暴发以来的首次竞选集会。

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值得一提的是，举办场馆（BOK Center）可容纳超过1.9万人，但当晚集会开始时却有数千空位，现场不乏尴尬。上座率被指仅约三分之二，只有1万人出头事实上参加了这一拉票活动。美国媒体报道指出，上座率并不理想除了受新冠肺炎疫情影响外，集会前有年轻网民在抖音海外版TikTok等网络平台上发起了提前预定座位的运动。一些韩流（K-pop）的粉丝团体则自称，他们通过TikTok等社交平台策划了这一行动。而真正到集会当晚他们则并未到场，以此表示对特朗普的不满和抗议。除了这一插曲外，特朗普在集会上发表演讲，时长105分钟，谈及新冠疫情应对、当前全美反暴力执法与反种族主义示威活动以及经济、外交政策。他在讲话中并称赞到场参加集会的民众为“勇士”，还指新冠病毒检测是一把“双刃剑”，已敦促官员“放慢检测速度”，因为检测越多，确诊病例就越多。不过，特朗普在集会上发表上述言论后，一名政府官员表示，总统“显然是在开玩笑”。

该名官员称，“他显然是在开玩笑。我们在检测方面处于世界领先地位，已经进行了超2500万次(新冠病毒)检测。”此外，特朗普在会上还为新冠肺炎改名为“功夫（流感）”（kung Flu），美国有线电视新闻网（CNN）对此批评称，特朗普再涉种族歧视。CNN报道指，特朗普在演讲时称新冠病毒为Kung Flu，因与中国功夫（Kung Fu）谐音相同，引得现场不少支持者哈哈大笑。《纽约时报》评价称，总体来说，特朗普试图在每个话题上都将民主党竞选对手拜登与极端立场绑在一起。该报称，自疫情在美国大规模暴发以来，特朗普政府不得不应对来自公共健康、经济危机、全国性反种族主义浪潮的冲击。这些问题对特朗普的连任竞选造成了严重影响，使其竞选团队不得不尽快重启竞选活动，从而提升支持率。

福克斯新闻网6月18日公布的民调显示，拜登以12个百分点的优势领先于特朗普(50%对38%)。该媒体5月公布的民调显示，拜登比特朗普领先8个百分点(48%对40%)。集会上，特朗普对本届政府在经济上的成绩表示肯定，“我们建立了世界上最伟大的单一经济体”，“我们拥有有史以来最好的就业数据”，“历史上最好的股市数据”。他强调，“如果民主党掌权，那么暴徒就会掌权，没有人会安全，没有人能控制局面”。他并指认，“拜登不是激进的左派，但现在他被激进的左派所控制”。