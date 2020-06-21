特朗普重啟首場競選集會 上座率不佳遭網民惡搞

美國總統特朗普周六在俄克拉何馬州塔爾薩縣（Tulsa）舉行了，自該國新冠疫情暴發以來的首次競選集會。

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值得一提的是，舉辦場館（BOK Center）可容納超過1.9萬人，但當晚集會開始時卻有數千空位，現場不乏尷尬。上座率被指僅約三分之二，只有1萬人出頭事實上參加了這一拉票活動。美國媒體報道指出，上座率並不理想除了受新冠肺炎疫情影響外，集會前有年輕網民在抖音海外版TikTok等網絡平台上發起了提前預定座位的運動。一些韓流（K-pop）的粉絲團體則自稱，他們通過TikTok等社交平台策畫了這一行動。而真正到集會當晚他們則並未到場，以此表示對特朗普的不滿和抗議。除了這一插曲外，特朗普在集會上發表演講，時長105分鐘，談及新冠疫情應對、當前全美反暴力執法與反種族主義示威活動以及經濟、外交政策。他在講話中並稱讚到場參加集會的民眾為“勇士”，還指新冠病毒檢測是一把“雙刃劍”，已敦促官員“放慢檢測速度”，因為檢測越多，確診病例就越多。不過，特朗普在集會上發表上述言論後，一名政府官員表示，總統“顯然是在開玩笑”。

該名官員稱，“他顯然是在開玩笑。我們在檢測方面處於世界領先地位，已經進行了超2500萬次(新冠病毒)檢測。”此外，特朗普在會上還為新冠肺炎改名為“功夫（流感）”（kung Flu），美國有線電視新聞網（CNN）對此批評稱，特朗普再涉種族歧視。CNN報道指，特朗普在演講時稱新冠病毒為Kung Flu，因與中國功夫（Kung Fu）諧音相同，引得現場不少支持者哈哈大笑。《紐約時報》評價稱，總體來說，特朗普試圖在每個話題上都將民主黨競選對手拜登與極端立場綁在一起。該報稱，自疫情在美國大規模暴發以來，特朗普政府不得不應對來自公共健康、經濟危機、全國性反種族主義浪潮的衝擊。這些問題對特朗普的連任競選造成了嚴重影響，使其競選團隊不得不儘快重啟競選活動，從而提升支持率。

福克斯新聞網6月18日公布的民調顯示，拜登以12個百分點的優勢領先於特朗普(50%對38%)。該媒體5月公布的民調顯示，拜登比特朗普領先8個百分點(48%對40%)。集會上，特朗普對本屆政府在經濟上的成績表示肯定，“我們建立了世界上最偉大的單一經濟體”，“我們擁有有史以來最好的就業數據”，“歷史上最好的股市數據”。他強調，“如果民主黨掌權，那麼暴徒就會掌權，沒有人會安全，沒有人能控制局面”。他並指認，“拜登不是激進的左派，但現在他被激進的左派所控制”。