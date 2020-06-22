博尔顿：特习经常谈论特朗普连任问题 更多谈判细节被披露

美国前国家安全顾问博尔顿6月21日在接受美国国家公共广播电台（NPR）采访时表示，特朗普总统与中国国家主席习近平“经常”就特朗普的连任大选进行沟通。此外，他的新书《事发之室：白宫回忆录》中更多涉及中美贸易谈判的问题被外界获知。

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博尔顿在周日晚接受NPR“早间新闻”（ Morning Edition）采访时声称，“在习特二人的一次交谈中，习近平曾向特朗普惋惜指后者不能争取第三个总统任期的可能性”。博尔顿称，对此特朗普则给予了“是的”的回答。博尔顿说，“我只是觉得像这样与威权国家领导人的来回既不能很好的反映特朗普本人，又不能反映美国总统的职位”。

博尔顿在这一为其新书推销的采访中还表示，作为曾亲历特朗普执政17个月的首要见证人之一，不能在接下来的大选中把票投给特朗普。他续指，自己既不会给特朗普也不会给拜登投票。不过，他仍然承认特朗普在11月的大选中争取连任的可能性还是“很不错的”。他并强调，无论特朗普在接下来的总统大选中胜败与否，共和党都应团结起来对该党的未来作出决定。他警告称，共和党人将很快明白特朗普眼中优先的事情与他们不同。

采访中，博尔顿称，特朗普很简单就是对中国现状有多坏，或任何可被认为是对习主席构成批评的言论听不下去，甚至包括新冠肺炎问题。不过，新冠肺炎在1月于中国暴发时博尔顿早已离开了白宫的工作。他说，“特朗普不希望听到任何有关中国经济的负面影响或会削弱贸易谈判的声音”。他续称，特朗普还听不进去任何可能建议美国经济或将遭遇问题的分析。博尔顿强调，这是因为特朗普将美国经济的好坏看作是其能否连任的“门票”。

此外，针对美中贸易谈判问题，博尔顿还在新书中写道，特朗普2018年11月底在布宜诺斯艾利斯20国集团（G20）峰会和习近平会面时，曾敦促中国重新就贸易问题展开会谈，并提议从当年5月双方谈判破裂的地方谈起。博尔顿称，“听到特朗普的提议后，习近平突然表示，中美双方若谈成‘不平等’的贸易协议，中国受到的‘屈辱’会如同当年中国在一次大战后《凡尔赛和约》那样，中国的山东省从德国手中被转让给日本。”书中提及，习近平“板着脸”回答，若中国在贸易谈判受到同样屈辱，国内爱国情绪将高涨。

博尔顿认为，特朗普显然不知道习近平在说什么，但他对历史却很能发挥。特朗普暗示，美国在二次大战帮助中国击败日本，中方欠美国一个人情。习近平则表示，中国主要是靠自己击败日本侵略。新书指，两人讨论贸易问题接近尾声时，特朗普转头询问中国副总理刘鹤，双方是否能从5月谈判破局的进度复谈。博尔顿形容，刘鹤不发一语，“显然不想回答”。书中称，“一段意味深长的沉默后，特朗普说他从未见过刘鹤这么沉默，于是转向问习近平相同问题。”

博尔顿称，“习近平同意中美双方应重启贸易谈判，欣然接受特朗普不再继续加关税的让步，也赞同协商团队应优先重新讨论农产品议题。特朗普因此称赞习近平是中国近300年，甚至史上最伟大领导人。”据悉，他在书中还提到中美经贸关系另一个关键问题华为。博尔顿称，美国对付华为，白宫团队中一些经济政策官员很不赞同，认为华为不是威胁，只是另一个商业竞争者。他宣称，是他花了很大力气才克服特朗普政府内部反对对付华为的声音。博尔顿的新书将于周二与公众见面。