美媒：特朗普认怕干扰贸易谈判而未升级对中国涉疆官员制裁

美国总统特朗普在周日公布的专访中表示，他暂停升级对据称镇压新疆维吾尔族穆斯林的中国官员的制裁措施，因担心会干扰与北京的贸易谈判。路透社指，特朗普受访时对美国媒体Axios说：“当时我们的一项重大贸易协议进行到一半。我达成了一项了不起的协议，采购金额可能达到2,500亿美元。” 此前，美国官员透露，他们自2018年底已经考虑对中国涉疆官员实施制裁，但出于贸易和外交方面的考量没有采取行动。

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据报道，特朗普总统说，他去年阻止了针对中国对维吾尔人大规模拘禁进行惩罚的行动，因为担心这会危及与北京的贸易谈判。他直言不讳地承认了自己用人权问题进行交易的做法，以及他愿意将美国的其他政策重点屈从于他认为对其连任至关重要的潜在贸易协议之下。

与此同时，纽约时报报道亦称，在Axios周日发表的对特朗普总统的采访中，他被问及为什么他没有在2018年底批准财政部的计划，对与中国镇压维吾尔族和其他穆斯林少数民族有关的政府官员实施制裁。

对此特朗普回应说，中美“正处在一项重大贸易协议的中间阶段”。

“而当你处在谈判中时，突然之间，你对它施加其他制裁——我们已经做了很多事情，” 他补充说。“我对中国征收了关税，这远比你能想到的任何制裁都要糟糕。”

纽约时报指出，作为总统，特朗普对人权问题采取了一种选择性的态度，对那些他想要恐吓的国家（如伊朗和委内瑞拉），他对那里侵犯人权的行为实施了制裁；而对于如沙特阿拉伯这样的盟友，以及他想要与之达成协议的中国，他却对那里的此类行为视而不见。在他开始尝试与朝鲜达成核协议时，他突然放弃了对朝鲜臭名昭著的侵犯人权行为的批评。

该报续称，特朗普对Axios发表的评论似乎支持了他的前国家安全顾问约翰·博尔顿的说法。博尔顿在新书中写道，特朗普于2018年12月问他，为什么政府官员正在考虑对中国官员就维吾尔人的问题实施制裁。

而特朗普从未批准过这个提议，这个问题也从未出现在贸易谈判中。

该报道最后引述博尔顿写道，几个月后，在与中国国家主席习近平的会晤中，“特朗普说，习近平应该继续建造教改营，特朗普认为这是正确的做法。”