新冠疫情让全球教育不平等状况恶化

总部设在巴黎的联合国教科文组织在报告中指出来自贫困国家和贫困地区的儿童受到影响最大

联合国教科文组织周二公布最新报告指出新冠疫情加剧全球教育不平等现象，在贫穷社区的儿童，特别是女孩、残障、移民和少数民族，处于严重的教育弱势地位。

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联合国教科文组织今天公布最新报告指出，在2018年全球就有近2.6亿儿童无法正常上学，接受教育，这个数字约占全球学龄儿童的17%，主要分布在南亚、中亚以及非洲南部地区，贫穷和歧视是造成教育不平等的主要原因。该组织预计从2019年年底爆发的新冠疫情，会加剧这种不平等教育危机。

总部设在巴黎的联合国教科文组织在报告中指出，来自贫困国家和贫困地区的儿童受到影响最大，特别是女孩、残障、移民和少数民族，他们处于严重的教育弱势地位。

而在新冠疫情大流行期间，学校关门，全球有超过90%的学生停课无法上学，而只有一定经济财力的家庭能向学生提供网络和电脑等远程学习工具，继续让孩童在家学习。而远程教育机会不平等在全球造成数以百万计儿童中断学习，加深全球教育学习危机，如法国在3个月禁足后有8%的学生中断学习。

教科文组织的报告指出公共卫生健康危机会冲击学生，让学生无法返校，特别是贫困家庭的女孩中断学业。