环时被列入“外国使团”名单 胡锡进：美国在失去自信和包容

美国国务院6月22日宣布把四家中国官媒在美分支机构列入“外国使团”名单，其中包括由《人民日报》主办的《环球时报》。对此，该报主编胡锡进23日批评指，“美国在失去自由与包容”，并称连环时这种“市场化媒体”都被波及，相当“荒唐”。

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据悉，被美方新定为“外国使团”的这四家官媒是中国中央电视台(CCTV)、中新社、《人民日报》和《环球时报》。至此，已有九家中国官媒驻美机构被定为“外国使团”。2月18日，美国国务院把新华社、中国环球电视网(CGTN)、中国国际广播电台(CRI)、《中国日报》发行公司和《人民日报》的海外代理美国海天发展公司定为“外国使团”。就事件的这一最新发展，美国务院发言人奥特加斯(Morgan Ortagus)通过声明表示，当局是依据《外国使团法》所授予的权威做出的决定。

奥特加斯在声明中写道，“过去十年来，特别是在习近平总书记的领导之下，中共重组了伪装成新闻机构的中国国家宣传机构，并且进一步加强了对它们的直接控制。”她提出，习近平曾说，“党的新闻媒体必须......体现党的意志，维护党中央的权威......在行动上，与党中央保持高度一致”。“简而言之，”奥特加斯称，“西方媒体受制于事实，中华人民共和国的媒体则受制于中国共产党。”美方官员强调，和西方新闻业者不同，中国官媒人员不是真正意义上的记者，只是共产党的宣传工作者。

据1982年美国《外国使团法》规定，被认定为“外国使团”实体的驻美机构必须披露它们的人员名单、雇佣和解雇决定，并向美国国务院登记机构在美国租赁或拥有的房产。而在租赁或购买新的房产前，它们还必须获得美方的事先批准。作为对此前一轮美方将中国官媒驻美5大机构列入“外国使团”决定的回应，北京方面随后宣布要求“美国之音”、《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、《时代周刊》驻华分社向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。

中方还要求，《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者限时离境，并于今后不得在陆港澳从事记者工作。对于此次由他担任总编的环时同样被美方列入“外国使团”名单，胡锡进在微博和推特上回应指，“这是一个非常荒唐的决定。中美关系紧张，以至于环球时报这样的市场化媒体都受到波及，这很让人遗憾。美国在失去自信和包容，那个国家乱套了。 ​​​​”

此外，中国外交部发言人赵立坚当天在记者会上回应称，“这已经是美方第二次将中国媒体在美机构列为‘外国使团’了”。他称，“这是美方赤裸裸对中国媒体政治打压的又一例证，将进一步严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，也进一步暴露出美方标榜的所谓新闻和言论自由的虚伪性。”赵立坚续称，“我们强烈敦促美方摒弃冷战思维、意识形态偏见，立即停止和纠正这种损人不利己的错误做法。否则，中方将不得不作出必要、正当反应。”