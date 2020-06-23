美国坚持拉中国加入美俄军控谈判 俄副外长：不切实际

美国与俄罗斯代表周一在维也纳举行的，旨在为削减两国核武器库存达成新条约的第一轮谈判告一段落。双方在原则上同意会举行第二轮谈判。美军控事务特使比林斯利（Marshall Billingslea）在会后坚持要求中国参加到这一谈判中去。俄副外长里亚布科夫(Sergei Ryabkov)则认为，提议“不切实际”。

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比林斯利周二在维也纳表示，美国要求涵盖范围更广、限制所有核武的条约，而非只限于战略性核武。美国总统特朗普坚持中国应该参与有关，“新削减战略武器条约”（New START）的谈判，因为他不满这项条约内未纳入中国，以致中方不受协约限制的发展核武能力。

对此，与会的俄方代表里亚布科夫指出，“美国不改变纳入中国的立场，就我们的立场而论，我们已详细说明为何我们认为指望中国参与不切实际。”

北京在早前已多次表态，无意参与美俄两国间的军控谈判。为此，比林斯利周一还在推特特意发布了，两国谈判桌上出现中国国旗和相应代表座位的三国会场图片，并称维也纳对话即将开始，中国没有出现，中国仍躲在“秘密长城”之后发展核军力和其他很多东西。

对此，中国外交部发言人赵立坚周二回应指，“中方已经多次阐明反对三边军控谈判的立场，不再重复。美方以这种方式吸引眼球，既不严肃也不专业，国际社会的观感也不佳。”他称，我们敦促美方停止这种无聊的把戏，积极回应俄方关于进一步削减进攻性战略武器条约延期的呼吁，就此与俄方开展严肃认真的讨论，“我想这也是国际社会的共同期待”。

赵立坚说，“顺便说一句，美方摆在谈判桌上的中国国旗图案有明显错误。”他称，“希望美方个别人能做好家庭作业，加强自身文化修养，不要贻笑大方，被人笑掉大牙”。此外，中国驻维也纳使团也嘲笑美特使的推文是“表演艺术”。

值得一提的是，比林斯利还是在周二转发了由波兰外交部提出的，如国中国能参与美俄军控谈判将使谈判更具包容性和体现其防止军事竞赛意义的推文，并称，“对中国参与谈判的全球压力继续增加。我同意波兰外交部北京在未来参与尤为重要的观点。”他写道，“他们采用韬光养晦来急速发展核武领域的战略不会骗过世界”。