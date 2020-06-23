美國堅持拉中國加入美俄軍控談判 俄副外長：不切實際

美國與俄羅斯代表周一在維也納舉行的，旨在為削減兩國核武器庫存達成新條約的第一輪談判告一段落。雙方在原則上同意會舉行第二輪談判。美軍控事務特使比林斯利（Marshall Billingslea）在會後堅持要求中國參加到這一談判中去。俄副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)則認為，提議“不切實際”。

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比林斯利周二在維也納表示，美國要求涵蓋範圍更廣、限制所有核武的條約，而非只限於戰略性核武。美國總統特朗普堅持中國應該參與有關，“新削減戰略武器條約”（New START）的談判，因為他不滿這項條約內未納入中國，以致中方不受協約限制的發展核武能力。

對此，與會的俄方代表裡亞布科夫指出，“美國不改變納入中國的立場，就我們的立場而論，我們已詳細說明為何我們認為指望中國參與不切實際。”

北京在早前已多次表態，無意參與美俄兩國間的軍控談判。為此，比林斯利周一還在推特特意發布了，兩國談判桌上出現中國國旗和相應代表座位的三國會場圖片，並稱維也納對話即將開始，中國沒有出現，中國仍躲在“秘密長城”之後發展核軍力和其他很多東西。

對此，中國外交部發言人趙立堅周二回應指，“中方已經多次闡明反對三邊軍控談判的立場，不再重複。美方以這種方式吸引眼球，既不嚴肅也不專業，國際社會的觀感也不佳。”他稱，我們敦促美方停止這種無聊的把戲，積極回應俄方關於進一步削減進攻性戰略武器條約延期的呼籲，就此與俄方開展嚴肅認真的討論，“我想這也是國際社會的共同期待”。

趙立堅說，“順便說一句，美方擺在談判桌上的中國國旗圖案有明顯錯誤。”他稱，“希望美方個別人能做好家庭作業，加強自身文化修養，不要貽笑大方，被人笑掉大牙”。此外，中國駐維也納使團也嘲笑美特使的推文是“表演藝術”。

值得一提的是，比林斯利還是在周二轉發了由波蘭外交部提出的，如國中國能參與美俄軍控談判將使談判更具包容性和體現其防止軍事競賽意義的推文，並稱，“對中國參與談判的全球壓力繼續增加。我同意波蘭外交部北京在未來參與尤為重要的觀點。”他寫道，“他們採用韜光養晦來急速發展核武領域的戰略不會騙過世界”。