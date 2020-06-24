“厦门聚会案”：继许志永后人权律师丁家喜被控煽颠罪正式逮捕

因涉“厦门聚会案”，新公民运动发起人许志永等人相继被批捕，人权律师丁家喜也被以涉嫌“煽动颠覆国家政权”正式逮捕。家属担心，丁家喜可能会遭秘密审讯，计划向国际社会求助。

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去年12月多名來自全国各地的异见人士在厦门举行私人聚会，却遭到当局大抓捕，被称为“厦门聚会案”，当中包括新公民运动发起人许志永和人权律师丁家喜等人，都在聚会后相继遭到拘禁。时隔半年后，丁家喜的妻子罗胜春周三（6月24日）向自由亚洲电台证实：山东临沂公安局书面通知家属：丁家喜被正式逮捕，罪名是“煽动颠覆国家政权”。

丁家喜被羁押后，当局一直不让他与家属和代表律师会面。为了解案情和丁家喜健康状况，代表律师彭剑计划前往山东和公安交涉。罗胜春担心丈夫会遭秘密审讯和宣判，计划稍后与美国国会议员，美国人权官员和联合国官员联系，寻求对方协助。

“厦门聚会案”是几位人权关注者因私人聚会而遭到的抓捕，涉案的戴振亚、张忠顺、李英俊、李翘楚、陈家坪已先后取保获释。

丁家喜和许志永过去曾因参与“新公民运动”，要求官员公开财产分别被判刑三年半和四年。国际人权组织“国际特赦”策划干事李君相信， 两人被入罪并非偶然。

李君对自由亚洲说：“许志永和丁家喜都比较活跃，言论也比较大胆。知名度也比较高。丁家喜进出监狱也不少，它在2013年就曾要求官员公开出示财产。取保候审那几位维权人士也不见得情况比两人来的更好，因为他们随时会被警察找上门逮捕。这显示中国的言论自由空间进一步缩小，在这样的大环境下，维权人士和律师参与集体活动可能要承受很大风险。”