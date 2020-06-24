民调：外交和贸易争端促使澳大利亚民众对中国信任度大减

悉尼智库--洛伊国际政策研究所--24日公布的年度民调发现，受外交和贸易争端影响，信任中国的澳大利亚民众占比下降了一半以上，只有23%的受访者说他们相信北京政府在世界上采取负责任的行动，而两年前这个数字是52%。

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在澳大利亚与中国这两个贸易伙伴冲突升温之际，今天公布的这项民调显示，澳大利亚民众对中国的信任度跌至历史新低。

法新社援引洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）执行董事弗里洛夫（Michael Fullilove）说：“对我们最大贸易伙伴国中国--的信任度急剧下降。对中国领导人习近平的信心降得更多。”

法新社说，在习近平领导下，中国变得愈来愈自信，北京希望将其日益增长的经济实力转化为政治、外交和军事力量。

然而，中国大秀肌肉的举动加剧了与邻国的一连串争端，从与印度的边境小冲突到与澳大利亚的公开外交龃龉。

尤其是澳大利亚呼吁对新冠病毒源头进行国际调查以来，澳中两国外交关系更加恶化。

近几个月来，中国禁止进口部分澳大利亚牛肉、对大麦课征高关税；判处澳大利亚公民死刑；嘲讽澳美结盟；此外还呼吁中国学生和游客避免前往澳大利亚。

另一方面，澳大利亚封杀华为、公开抱怨中国试图以间谍活动及操弄影响力来“接管”澳大利亚政治体系，以及要求对新冠病毒的起源和应对方式进行独立调查等都激怒了北京。

总体而言，94%的受访者认为，澳大利亚政府应该通过贸易多元化来减少对中国的经济依赖。另有82%的受访者支持制裁涉及侵犯人权的中国官员。

根据官方统计，中国约占澳大利亚贸易总额的1/4，澳大利亚矿产帮助中国发展重工业和燃料发电。

洛伊国际政策研究所自2005年开始进行年度调查，今年则在澳大利亚各地访问2448名成年人。

另据路透社指出，这项年度调查还显示，今年支持澳大利亚与美国在安全上结盟的澳大利亚民众占比上升了6个百分点，达到78%，尽管美国总统特朗普在澳大利亚民众中并不受欢迎。

调查还发现：55%的受访者认为与美国的关系比对华关系更为重要；40%的受访者认为中国更重要。