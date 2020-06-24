美国反种族主义者提新要求：炸毁总统山四总统像，耶鲁大学改名，白宫前建黑宫自治区

美国的反种族主义抗争愈演愈烈，除了南北战争时期南方邦联历史人物的纪念雕像遭到毁坏，近日部分抗议人士又扬言炸毁“总统山”拉什莫尔山(Mount Rushmore)四大总统花岗石头像。

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媒体报道说，这使得共和党籍南达科他州长诺姆(Kristi Noem)十分紧张，她23日保证，要好好守护拉什摩尔山的四大总统雕像。

拉什莫尔山四大总统雕像属于联邦纪念碑，高达18米的四大总统雕像，分别是华盛顿、杰弗逊、罗斯福及林肯，1927年起兴建，约400人的工作团队共计花了14年才完成。

这场席卷美国的 " 清算历史 " 的风潮，还远没有结束，就在这两天，美国的社交网络上又出现了一个话题，叫“取消耶鲁”，反种族主义人士要求废除由 " 奴隶贩子 " 创建的耶鲁大学乃至哈佛大学、乔治敦等美国名校，并宣称耶鲁大学毕业的人都应该被清算。

一些示威者还宣称，美国（United States of America）甚至整个美洲大陆的名字亚美利加（Americas）也有问题，因为这个名字来自于意大利殖民者和奴隶贩子亚美利哥·维斯普奇（Amerigo Vespucci）。

据《纽约邮报》报道，在美国的“罗得岛与普罗维登斯庄园州”（The State of Rhode Island and Providence Plantations），州长雷蒙多（Gina Raimondo）近日签署了一项行政命令，要求将州名去掉后半部分“普罗维登斯庄园”几个字，改为“罗得岛州”；该命令还要求，所有州的执行机构从官网上删除“普罗维登斯庄园”几个字。报道称，“普罗维登斯庄园”一词的含义与奴隶制有关。

有媒体称：接下来，以被指为“奴隶主”的美国国父乔治·华盛顿（George Washington）名字命名的“华盛顿州”（State of Washington）和首都“华盛顿特区”（Washington, D.C.）势必也面临冲击。

而当地时间22日，示威者聚集白宫附近的拉法叶广场（Lafayette Square），试图拉倒美国前总统安德鲁·杰克逊(Andrew Jackson)的雕像。美国有线电视新闻网（CNN）报道称，示威者还在白宫附近竖起路障，封锁街道，成立了一个“黑宫自治区”（Black House Autonomous Zone）。