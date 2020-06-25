美国著名记者潘文：中国先对美国使用“冷战思维” 关键拐点是1989年天安门屠杀镇压

美国国会下属的美中经济与安全审议委员会（USCC）6月24日召开听证会，多位作证的美国中国问题专家认为，美中竞争，归根结底是双方全然不同的意识形态之争。曾任《华盛顿邮报》驻北京分社社长的潘文（John Pomfret）认为：是中国政府自己的作为，开启和美国的'新冷战'，而1989年的天安门大屠杀与镇压就是关键拐点。”

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“脱钩”与“新冷战”，这两个关键词在这场线上视频听证会上频频出现。和当年的苏联不同，中国这些年来深入参与全球化，经济体量与实力也较当时的苏联强大。从经济、科技、政治外交到军事，美中全方位、多战线的竞争态势，这几年更白热化与台面化。

潘文（John Pomfret），是1980年代美国第一批到中国学习的交换生。他亲眼目睹中国从韬光养晦、到满世界宣传“中国方案”优越性的转变。他认为，美中之间的较量，归根结底还是意识形态斗争，从1989年就已开始。他说：“中国学者总爱指控以美国为首的西方国家，看待中国的态度是'冷战思维'。然而，早在美国这些年来越来越担忧北京挑战之前，是中国政府自己的作为，开启和美国的'新冷战'。有些人会说，2012年（习近平就任中共总书记）是转折点，也有人认为，2008年开始的全球金融危机，触发中国的野心。但我个人认为，1989年的天安门大屠杀与镇压，才是关键拐点。”

1989年时，潘文还是美联社驻中国记者。北京官方当时认定他报导天安门事件扭曲事实，而遭驱逐出境。可以说他是美中媒体战交锋最早的一批“前浪受害者”。潘文形容，当年赵紫阳失势，凸显中国共产党内反西方与反自由主义的强大力量，击垮了较为开明改革的一派；中国国家主席习近平上台后，针对所谓的“西方价值观”，挑明要求中国学术界“七不讲”，中国在意识形态上对内与对外的斗争，核心思想多年来并没有改变。

潘文在听证会上建议国会，在两国媒体交流上，应考虑采取“对等互惠”的策略。 如果中国不再允许美国记者在中国采访报道，美国政府须考虑要求所有中国的驻美记者离开； 如果中国继续建筑防火墙、封锁美国媒体网站，美国应认真考虑关闭中国政府资助的媒体在美国的营运。