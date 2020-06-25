美國著名記者潘文：中國先對美國使用“冷戰思維” 關鍵拐點是1989年天安門屠殺鎮壓

美國國會下屬的美中經濟與安全審議委員會（USCC）6月24日召開聽證會，多位作證的美國中國問題專家認為，美中競爭，歸根結底是雙方全然不同的意識形態之爭。曾任《華盛頓郵報》駐北京分社社長的潘文（John Pomfret）認為：是中國政府自己的作為，開啟和美國的'新冷戰'，而1989年的天安門大屠殺與鎮壓就是關鍵拐點。”

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自由亞洲“脫鉤”與“新冷戰”，這兩個關鍵詞在這場線上視頻聽證會上頻頻出現。和當年的蘇聯不同，中國這些年來深入參與全球化，經濟體量與實力也較當時的蘇聯強大。從經濟、科技、政治外交到軍事，美中全方位、多戰線的競爭態勢，這幾年更白熱化與檯面化。

潘文（John Pomfret），是1980年代美國第一批到中國學習的交換生。他親眼目睹中國從韜光養晦、到滿世界宣傳“中國方案”優越性的轉變。他認為，美中之間的較量，歸根結底還是意識形態鬥爭，從1989年就已開始。他說：“中國學者總愛指控以美國為首的西方國家，看待中國的態度是'冷戰思維'。然而，早在美國這些年來越來越擔憂北京挑戰之前，是中國政府自己的作為，開啟和美國的'新冷戰'。有些人會說，2012年（習近平就任中共總書記）是轉折點，也有人認為，2008年開始的全球金融危機，觸發中國的野心。但我個人認為，1989年的天安門大屠殺與鎮壓，才是關鍵拐點。”

1989年時，潘文還是美聯社駐中國記者。北京官方當時認定他報導天安門事件扭曲事實，而遭驅逐出境。可以說他是美中媒體戰交鋒最早的一批“前浪受害者”。潘文形容，當年趙紫陽失勢，凸顯中國共產黨內反西方與反自由主義的強大力量，擊垮了較為開明改革的一派；中國國家主席習近平上台後，針對所謂的“西方價值觀”，挑明要求中國學術界“七不講”，中國在意識形態上對內與對外的鬥爭，核心思想多年來並沒有改變。

潘文在聽證會上建議國會，在兩國媒體交流上，應考慮採取“對等互惠”的策略。 如果中國不再允許美國記者在中國採訪報道，美國政府須考慮要求所有中國的駐美記者離開； 如果中國繼續建築防火牆、封鎖美國媒體網站，美國應認真考慮關閉中國政府資助的媒體在美國的營運。