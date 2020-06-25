赫鲁晓夫之子在美国家中逝世，死于头部中枪，警方排除他杀

前苏联领导人赫鲁晓夫之子谢尔盖·赫鲁晓夫(Sergei Khrushchev)在其美国罗得岛克兰斯顿市（Cranston）家中去世，享年84岁。

广告 继续浏览后续

据美联社24日报道：罗德岛州法医办公室发言人温德尔肯(Joseph Wendelken)说，赫鲁晓夫的死亡原因是头部受了枪伤。克兰斯顿警察局发言人帕塔拉诺(Todd Patalano)告诉媒体，赫鲁晓夫之死没有谋杀迹象。帕塔拉诺说，18日早上，警方接到赫鲁晓夫妻子的电话后赶到了他的家中。他被宣布当场死亡。

谢尔盖·赫鲁晓夫是前苏联的一名火箭科学家，1991年移居美国罗德岛，在布朗大学（Brown University）讲授冷战历史。他和妻子瓦伦蒂娜（Valentina）于1999年7月加入美国国籍。

赫鲁晓夫在宣誓成为美国公民后对美联社说：“我感觉自己像个新生儿。这是新生活的开始。”在另一次采访中，他说希望自己1971年去世的父亲能支持他入美国籍，他说“毕竟，我这并不是在叛变。”

谢尔盖·赫鲁晓夫1935年出生，毕业于莫斯科动力学院。1958年至1968年在莫斯科火箭试验设计局工作。1969年至1991年在莫斯科电力机械科学生产联合公司供职，同时在莫斯科巴乌曼高等技术学校任教。他是技术科学博士、教授、列宁奖金获得者、社会主义劳动英雄。有关其父亲的主要著作有：《全苏领退休金者》、《赫鲁晓夫》等。2005年他接受俄罗斯《论据与事实》周刊记者采访时曾畅谈了自己在美国的生活，披露了1962年加勒比海危机及其父亲赫鲁晓夫许多鲜为人知的故事。

赫鲁晓夫的遗孀告诉俄罗斯通讯社塔斯社，她丈夫的葬礼将于10月在莫斯科举行。