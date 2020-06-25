CPI-海牙国际法庭对科索沃总统提控

在荷兰海牙的联合国科索沃特别法庭指控多名科索沃政治领导人在上一世纪九十年代底科索沃战争期间犯下了战争罪和危害人类罪。遭海牙指控的科索沃现总统Hashim Thaçi随即取消原定访美行程。

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据本台RFI法广法语记者Jean-Arnault发自贝尔格莱德报道，海牙特别法庭周三（2020年6月24日）对科索沃现总统和科索沃民主党领导人提出指控的一幕震动巴尔干地区。他们被控杀害了上百人，有阿尔巴尼亚异议人士 ˎ 塞尔维亚人和罗姆人。据介绍，荷兰海牙的这一国际特别法庭是在2010年引起轰动的Dick Marty报告基础上建立的。这一报告揭露了科索沃解放军被控犯下的罪行。科索沃现总统和科索沃民主党领导人当年都是这一前阿尔巴尼亚裔游击队的领袖人物。

科索沃总统取消原定华盛顿行程

本台法广法文报道提到，海牙特别法庭的这一指控对外发布时，科索沃总统正在一架前往华盛顿的飞机上。科索沃总统原计划将于周六在美国会晤塞尔维亚领导人Aleksandar Vucic，出席华盛顿推动的，旨在促成科索沃与塞尔维亚迅速达成一项最终协议的会议。

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美国总统特朗普的科索沃特使Richard Grenell对外宣布，科索沃与塞尔维亚之间的高层会晤仍将如期举行，但代表科索沃的将是现政府总理Avdullah Hoti。目前，还不知道科索沃总统是否将会因此辞职，或前往海牙出庭。

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