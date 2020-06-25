CPI-海牙國際法庭對科索沃總統提控

在荷蘭海牙的聯合國科索沃特別法庭指控多名科索沃政治領導人在上一世紀九十年代底科索沃戰爭期間犯下了戰爭罪和危害人類罪。遭海牙指控的科索沃現總統Hashim Thaçi隨即取消原定訪美行程。

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據本台RFI法廣法語記者Jean-Arnault發自貝爾格萊德報道，海牙特別法庭周三（2020年6月24日）對科索沃現總統和科索沃民主黨領導人提出指控的一幕震動巴爾幹地區。他們被控殺害了上百人，有阿爾巴尼亞異議人士 ˎ 塞爾維亞人和羅姆人。據介紹，荷蘭海牙的這一國際特別法庭是在2010年引起轟動的Dick Marty報告基礎上建立的。這一報告揭露了科索沃解放軍被控犯下的罪行。科索沃現總統和科索沃民主黨領導人當年都是這一前阿爾巴尼亞裔游擊隊的領袖人物。

科索沃總統取消原定華盛頓行程

本台法廣法文報道提到，海牙特別法庭的這一指控對外發布時，科索沃總統正在一架前往華盛頓的飛機上。科索沃總統原計畫將於周六在美國會晤塞爾維亞領導人Aleksandar Vucic，出席華盛頓推動的，旨在促成科索沃與塞爾維亞迅速達成一項最終協議的會議。

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美國總統特朗普的科索沃特使Richard Grenell對外宣布，科索沃與塞爾維亞之間的高層會晤仍將如期舉行，但代表科索沃的將是現政府總理Avdullah Hoti。目前，還不知道科索沃總統是否將會因此辭職，或前往海牙出庭。

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