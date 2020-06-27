特朗普周末坐镇华盛顿 称保护雕像

美国总统特朗普本周末原本要前往新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）高球度假村，不过他表示行程已取消，他要留在华府坐镇，“确保法律和秩序得以执行”。不过新泽西州州政府较早时宣布，所有来自其他疫情严重州份和地区的人，进入新泽西州后必须强制隔离14天。据白宫发言人德里称，特朗普取消周末的行程，与这个新规定无关。

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据中央社报道称，特朗普周末不打高尔夫球，坐镇华府保护雕像。

消息称，美国总统特朗普已取消新泽西州行程，他要留在华府坐镇，“确保法律和秩序得以执行”。据特朗普在推特上写道：“纵火犯、无政府主义者、抢劫者和煽动者多半已被阻止。我正在做维护我们社区安全必要之事，这些人将会被绳之以法！”

报道引述路透社消息，抗议种族不公的行动主义浪潮横扫全美各地之际，特朗普曾承诺对任何毁坏或破坏美国历史性纪念碑的人采取强硬手段，也扬言要动用武力对付部分抗议民众。据特朗普昨天在推特上表示：“我有幸签署一项很强的行政命令来保护美国纪念碑、纪念物和雕像，并对抗近日的犯罪暴力。”

这项命令写道，联邦政府将“尽最大努力”起诉所有破坏或亵渎纪念碑、纪念物和雕像的人。依据2003年“退伍军人纪念维护法”（Veterans Memorial Preservation Act），破坏或试图破坏任何曾在美军服役人士纪念物者，最高可处10年徒刑。

抗议民众19日推倒华府唯一的南方邦联将军派克（Albert Pike）雕像；22日试图拆除白宫附近一座公园里的前总统杰克逊（Andrew Jackson）雕像后，数百名未武装的华府国民兵正待命支援执法人员以保护纪念物。

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭警方压颈丧命，随即爆发“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）运动，要求移除上述纪念物的呼声也随之四起。

报道说，特朗普决定取消前往新泽西州，正值美国许多州2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增。新泽西州规定，来自其他感染率高的州旅客须自我隔离14天。白宫发言人表示，特朗普取消行程与这项规定无关。