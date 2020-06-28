特朗普罕认竞选可能失败

美国总统特朗普在一次采访中罕见坦言，自己有可能输掉今年11月的2020年美国总统大选。据美国《政治报》网站（Politico）周六（27日）报道，多名消息人士说，随着越来越多糟糕的民调数据和一些特朗普最坚定的盟友发出的警告，特朗普近日已经意识到一个严峻的现实——他有可能输掉即将到来的总统选举，成为美国的一届总统。

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据光华网今天报道称，特朗普罕见自称可输掉11月总统选举。法新社说，美国总统特朗普在一次采访中却暗指自己可能失败了。他说：“拜登将成为你们的总统，因为有些人不喜欢我，也许是这样”。

据报道指出，特朗普正经历他总统任内最糟糕的时刻：他应对新冠疫情和全国性的种族主义骚乱的举措受到广泛批评。上周末他在俄克拉荷马州举行的政治集会，参与者甚至不能坐满整个场地，让人尴尬。特朗普周四（25日）在福克斯新闻一次本应很轻松的采访中表现让助手们大惊失色。当时主持人问了一个简单的问题：他第二个任期的目标是什么？特朗普的回答却漫无边际、文不对题。

通常自信满满的特朗普在那次采访中却暗指自己可能失败了。他说：“拜登将成为你们的总统，因为有些人不喜欢我，也许是这样”。报道称，在采访播出数小时后，接近特朗普的圈子里大家都在问：总统的心思是不是真的放在竞选连任上？报道认为，特朗普或许还有时间东山再起，政治大环境也可能会改善。

该报道说，但对至少五六名特朗普亲信的采访发现，他的竞选连任之路急需方向，而心不在焉的总统却总在削弱自己。前特朗普政治顾问纽伯格说：“按照目前的趋势，特朗普将是当代总统在选举中所遭受的最糟糕惨败，以及现任总统求连任上最糟糕的失败之一。”纽伯格指出，在过去一周内，美国多家媒体发表的全国民意调查显示，特朗普的支持率比拜登少40％。