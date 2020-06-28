那些中共官员会被美国制裁？彭博称首轮大概10个

美国参议院周四一致通过《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），呼吁制裁支持中国限制香港自治的人或公司。国务卿蓬佩奥翌日即发表声明，美国需要为损害香港高度自治负责及有份参与的现任和前任中共官员实施签证限制。

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对参议院通过香港自治法和蓬佩奥发表制裁言论之后，中国驻华盛顿大使馆说，美方的行动是“错误”决定，应立刻改正。香港特区政府于周五晚上亦发表声明，强烈反对美方的有关法案，指“该法案及所谓的制裁完全不能接受，只会损害港美之间的关系和共同利益”。

根据报道，美国国会去年通过并由总统特朗普签署生效的《香港人权与民主法》，美国可以禁止损害香港人权及自治的人士，取得美国签证或入境美国，亦可取消现有签证。

蓬佩奥未有说明有哪些官员受到影响，彭博社的专栏作家则引述美国国务院官员指，涉及官员少于10个，但指今次措施，只是美国惩罚中国的众多措施中的第一步。

美国国务院一名高层官员告诉彭博新闻，美国制裁中共官员的入境签证，大致上只属象征性质，因为疫情的关系，美国已关闭了大多数主要的国际航空枢纽，而且因疫情关系早已对来自中国大陆的旅客实行严格的入境禁令。

但这名要求身份保密的国务院官员表示，制裁中共官员入境只属美国一连串因中国削弱香港自治而实施的第一步制裁步骤。

这名官员说，蓬佩奥选择这是时候宣布上述的措施，目的是向中国发出一个讯息，因为中国人大常委这个周日将召开会议，预料将审议甚至表决通过香港国安法。

尽管特朗普近日对中国摆出强硬的姿态，但整个白宫却一直保持缄默。彭博引述多个同样要求身份保密的国务院官员指出，特朗普早在白宫团队草拟如何应对北京的计划之前，已在玫瑰园宣布了用限制入境签证模式来制裁中共的官员。

这些人士说，白宫团队内部就如何应对中国，有过激烈的辩论，如果采取辛辣的措施，例如废除香港特别贸易地位，或许会令中国三思，但却会对饱受疫情摧残的全球经济造成进一步的伤害。

五角大厦这个星期三发表一张20个中国公司的名单，指他们的实际拥有人是中国军方，或受到军方控制。将名单公开，相信会使得美国企业对这些中国公司态度更为审慎。

参议院星期四通过一项法案（香港自治法），其中条文指出，银行如与涉及香港国安法的中共官员有生意往来，这些银行也将受到制裁。

特区政府26日晚发稿，对美国参议院通过香港自治法案表示强烈反对。发言人说：“我们敦促美国国会立即停止干预香港特别行政区的内部事务。该法案及所谓的制裁完全不能接受，只会损害港美之间的关系和共同利益……在该法案中提及国会对香港事务作出的评论，许多具有严重误导性，更毫无事实根据……法案的制裁对香港的金融机构不具法律效力。我们促请美方以负责任的态度行事，避免采取可能会影响金融机构正常运作及众多客户的举动。”