马拉维总统大选故事完结篇? 反对派领袖查克韦拉宣布当选

据马拉维选举委员会昨天稍晚宣布，反对党领袖拉扎鲁斯·查克韦拉（Lazarus Chakwera）赢得了总统大选。据本台报道说，马拉维漫长的选举之战到此结束吗？然而甚至在这一选举结果得到证实之前，失败的执政党就谴责新次选举投票违规行为。在有争议的总统彼得·穆塔里卡（Peter Mutharika）选举投票但结果遭选举委员会否决一年后，马拉维人于刚刚过去的周二被要求重新投票，回锅2019年总统大选投票。

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据本台消息说，马拉维总统选举：反对派领袖拉扎鲁斯·查克韦拉当选总统。

马拉维选举委员会是在本周六确认了数天前投票结果，此结果已经在当地流传了几天。反对派领袖拉扎鲁斯·查克维拉（Lazarus Chakwera）在2019年被击败，此次则以近60％的选票当选马拉维总统。

不过，即使在全国选举委员会正式确认之前，即将离任的总统阵营在几个小时前就谴责了投票中欺诈行为。即将卸任的总统政党表示，有报道称恐吓和违规行为将使本周的总统选举“无结果”。

据该报道，此次选举结果也是长期的博弈。因为一年前，在第一次总统选举后，反对派拉扎鲁斯·查克韦拉（Lazarus Chakwera）的政党占领了宪法法院。然后，高等法院以“普遍和系统的违规行为”指控，使2019年投票结果无效，并命令举行新的选民投票。

这是撒哈拉以南非洲国家第二次取消总统大选结果。肯尼亚曾经在2017年曾宣布总统选举投票结果无效。