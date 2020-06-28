波兰2020总统选举 民众积极参与投票

波兰在新冠病毒的威胁下展开了2020年总统大选第一轮投票，民调机构普遍认为第一轮结果不存在悬念。

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据本台RFI法广记者巴黎时间6月28日星期天下午发自华沙的报导，波兰尚未达到本轮新冠病毒疫情的高峰，当地民众周日进行了2020年总统大选的第一轮投票。

2020年波兰总统大选第一轮角逐虽然有11名候选人，不过所有民调机构都认为，周日晚不会出现意外情形，第二轮选举的竞争必将在寻求连任的现总统杜达（Andrzej DUDA）与首都华沙市长恰斯科夫斯基（Rafal TRZASKOWSKI）之间展开。尽管没有悬念，但民众依然热情参与。就此，选举委员会方面高兴地表示，这是民主的节日。

来自现场的消息显示，到周日中午时，投票率已经达到24%，比上一届总统大选高出10点以上。而且周日一早，投票站前就排起了长龙。当然，这是由于需要遵守卫生规则，限制进入投票站内的人数，人与人之间需要保持1米50以上的距离。

波兰的两方都在积极动员，一边是支持现总统的乡下和小市镇。寻求连任的现总统强调执政党所建立的家庭津贴，他有可能在第一轮投票中领先。

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另一边是波兰的大城市，更加自由化，寻求与欧洲和解。这些城市选民将把票投给反对派候选人，尤其是首都华沙市市长。

需要关注的是，在第一轮选举后，两者之间的差距。竞选的恰斯科夫斯基希望与寻求连任的杜达之间的差距不要落后十点以上。

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