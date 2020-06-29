康明凯妻子：对特鲁多拒绝释放孟晚舟以交换其夫感到失望

在华被押加拿大人康明凯的妻子纳吉布拉（Vina Nadjibulla）6月28日在接受环球新闻（Global News）采访时表示，对加国总理特鲁多拒绝释放华为首席财务官孟晚舟以换取其夫和另一被押的斯帕弗回国感到失望。

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特鲁多在上周四的记者会上拒绝了由19名加国前政要近日提出释放孟晚舟，以争取换回在中国被押的“两名迈克尔”的要求。他并强调，不能允许“任意逮捕加拿大公民影响我们司法系统的运作”，并指如果北京及他方从这次事件中得出结论，认为任意逮捕加拿大人是影响加国人民和政府的有效方式，那么今后没有一个加拿大人是安全的。他强调，不能开这个先例，否则会危及数百万在海外生活和旅行的加拿大人。他说，“这里的问题不仅仅是 ‘两个迈克尔’(两人的英文名字都是迈克尔)，也是每一个前往中国或海外任何地方的加拿大人”。同时，特鲁多还谴责中方用逮捕加拿大人做人质外交是“绝对不可接受的”。

对此，康明凯的妻子纳吉布拉随后接受了CTV和环球新闻的视频采访。采访中，她对特鲁多拒绝释放孟晚舟以换取包括其丈夫康明凯在内的“两个迈克尔”回国感到失望。纳吉布拉称，“我永不希望其他的加拿大家庭体验我们正在遭受的经历；但我相信的是如果我们通过迈克尔（康明凯）自由的牺牲，我们在未来也无法确保保护加拿大人”。她重申，加拿大政府有责任确保康明凯所经受的遭遇不会在其他的加国国民身上发生。

采访中，她还反驳特鲁多提出如若近日与中方进行“人质外交”，未来无法确保海外加国公民的说法称，“两件事情我们都可以做到。这并不是单独的‘我们需要尽一切努力释放康明凯’或‘我们将来要保护加拿大人’的问题。’两件事情都必须摆在台面上，政府有责任做到两者兼顾。”纳吉布拉建议加拿大政府可以与所有曾就“两个迈克尔”被押表达过忧虑的盟国，建立起一个处理“人质外交”的国际规程。她并质疑，如果加中就这三人的问题上达成互换，会使北京更为肆无忌惮。

纳吉布拉称，“就采取决策而言中国是一个非常难以被影响的国家，历史则教给我们在当下这一情况的作为会或不会影响他们在未来的行为”。采访中，当记者问到，她是否认为在孟晚舟引渡案中加拿大是否遭到了美国的利用，纳吉布拉称，故事的内容远非只是加拿大面临来自中国的欺凌行为，而且加方对逮捕孟的决定存有疑问。

纳吉布拉说，“虽然我们不应该屈服于来自中国的欺凌行为，但我们也不应该屈服于来自美国的欺凌行为，总的来说，整个局势要复杂得多。”她说，“是的，在美国有很多方面尚未得到充分探索，因此需要这样做。”纳吉布拉称，法律专家已确定，如果符合国家利益，加拿大司法部长有权在任何时候停止有关孟晚舟的引渡程序，而不仅仅是在法庭程序结束之后。“终止引渡程序的选择符合法治。”“这可能会为解决两位迈克尔（即康明凯与另一位在中国被提起公诉的加拿大人迈克尔·斯帕弗）的问题开辟空间。” 她说。