环时悉数澳洲对华“间谍工作” 赵立坚：奉劝少做一些鸡鸣狗盗的事

中国与澳大利亚关系近期因堪培拉提出的新冠肺炎来源独立调查问题陷入冰点。中国官媒《环球时报》6月29日首度系列指控，中方曾多次破获澳洲情报人员针对中国的间谍活动，包括在中国大使馆安装窃听装置，驳斥澳洲部分政府人士及传媒炒作的中国间谍威胁论；文章直指澳洲是“五眼联盟”重要成员及“美国跟班”，不仅紧盯中国，更“贼喊捉贼”。对此，中国外交部发言人赵立坚当天评论指，“我们奉劝澳大利亚一些人摒弃冷战思维和意识形态偏见，少做一些鸡鸣狗盗的事，少说一些无中生有的话，为促进世界和平稳定和国家间的互信合作贡献正能量。”

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《环球时报》的文章写，近年来，“‘贼喊捉贼’的澳大利亚从未停止过对别国的间谍情报‘攻势’，我国曾多次破获澳情报人员针对我国的间谍活动。针对境外实施的渗透策反与情报窃密活动，国内有关部门将采取更加有力的措施和行动，依法打击，绝不手软，坚决维护国家安全与利益。澳方渲染‘中国间谍威胁’的言行，更是屡屡遭中方驳斥。”报导称，“澳大利亚是世界间谍情报领域的‘老手’，作为‘五眼情报联盟’的重要成员和美国的跟班，澳不仅紧盯中国，近年来还‘贼喊捉贼’，不断渲染‘中国间谍渗透’。然而，在铁的事实面前，澳大利亚还是‘露了馅’。”

报导称，“2018年，我国执法部门对一起间谍案件进行侦查时，在境内发现并现场抓获了执行情报交联活动的澳大利亚情报安全部门的间谍，当场起获用于间谍活动的器材、经费以及刚刚搜集的情报资料。记者注意到，其中一个小本上记录着一些地名，疑似与澳方的间谍活动有关。有关部门透露，除在中国境内实施间谍情报活动外，澳大利亚情报安全部门在澳本土和第三国也针对华人开展策反活动。有关部门曾破获案件，澳大利亚情报安全部门将一名华人策反后，安排其到位于堪培拉附近的斯旺岛秘密基地进行专业的间谍培训，之后又将他派遣回中国大陆搜集情报。”

环时还指，“澳情报安全部门对华间谍情报活动的一个主要方式是：通过向中国内地和香港特区派遣间谍人员，进行策反发展和情报搜集活动。澳情报安全部门在驻华大使馆设立了北京情报站，这个情报站是东亚地区最高级别的中心站，不但负责管理在华情报活动，还管辖澳在日本、韩国、蒙古国等地的情报活动。澳方在情报站中派遣了多名情报人员，这些人员有着外交官的身份，还承担着策反发展人员和情报交联的任务。”文章称，“近年澳情报安全部门对中国驻澳机构和人员的监控力度越来越大，并且大规模约谈、骚扰在澳华人，要求提供华人社区和中国使领馆的情报，甚至将有些人发展成情报线人，设法向中国驻澳大利亚使领馆渗透，或指使他们潜回中国搜集情报。”

环时称，“据国内有关部门掌握，在澳华人学者冯崇义就是澳情报安全部门运用的线人”等。报导还称，“上世纪八九十年代，中国驻澳大使馆在修建过程中，澳大利亚情报安全部门借机‘暗动手脚’”。环时称，“馆舍投入使用后，中国有关部门在检测中发现，建筑内部被澳方安装了大量窃听器材，包括当时最先进的拾震式窃听器和高频、低频电磁感应式窃听装置，几乎覆盖了每层楼板，甚至连使馆储藏室也未能幸免，以至于中国政府只能在澳重建大使馆。从工作掌握的情况看，澳大利亚情报安全部门至今仍未停止对中国驻外使领馆的技术监控和窃密。”

上周五，澳大利亚安全情报组织（ASIO）和澳洲联邦警察对该国一名叫肖凯·莫泽尔曼（Shaoquett Chaher Moselmane ）的“亲中”新南威尔士州议员展开了间谍调查。《悉尼先驱晨报》报导指，他自从2009年进入州议会以来已9次私下访华。获披露的记录显示，其机票和住宿费用常常得到中国政府官员或者机构的赞助。另据《澳大利亚人报》报导，莫泽尔曼是澳大利亚上海同乡会的名誉主席，还是澳大利亚华人协会的创始成员和前高级副主席。其本人则否认曾作过任何错事。

据悉，如果针对莫泽尔曼的调查演变成起诉，这将是自澳洲联邦政府通过反对外国干预法律以来，第一个有嫌犯被起诉的案例。澳大利亚国会在2018年6月28日通过了两项反外国干预的法案，要求游说人士申报是否为其他国家服务，并大幅加重从事间谍活动的刑罚。莫泽尔曼被指曾多次对相关法律的立法加以批评。

另在周一的中国外交部例行记者会上，环时的记者提问称，“《环球时报》今天报道，澳大利亚安全情报部门长期在中国从事间谍活动，包括在华设立情报站、在中国驻澳使领馆安装窃听器、以外交官身份从事间谍活动、针对华人开展策反活动等，严重威胁中国国家安全。请问中方对此有何评论？”赵立坚则回应指， “首先，‘五眼联盟’情报合作长期违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和人员实施大规模、有组织、无差别的网络窃听、监听、监控，这早已是世人皆知的事实。澳大利亚作为‘五眼联盟’重要成员，一贯热衷在有关国家开展间谍情报活动。此次披露出来的情况恐怕只是冰山一角。”

赵立坚续称，“第二，一段时间以来，澳大利亚国内部分人士和媒体热衷炮制各种耸人听闻的‘中国间谍案’‘中国渗透论’，却从来没有拿出哪怕一个实实在在的实例。反倒是澳大利亚对中国从事间谍活动，有这么多的实锤证据。澳方一边肆意窃取别国信息和数据，危害别国主权和安全，一边却伪装成受害者，四处散播谣言，制造对抗，上演一出出贼喊捉贼的闹剧，完全丧失了起码的底线。这些人应当对中国人民和世界人民一个交代。”

赵立坚重申，“中国始终不渝地走和平发展道路，坚定不移奉行互利共赢的对外开放战略，致力于在和平共处五项原则基础上同各国发展友好关系，推动构建人类命运共同体。中国在世界各地区开展的对外合作受到各国人民普遍欢迎，我们没有必要也没有兴趣去干涉别国内政”。他强调，“同时，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内部事务的决心坚定不移。”他扬言，“我们奉劝澳大利亚一些人摒弃冷战思维和意识形态偏见，少做一些鸡鸣狗盗的事，少说一些无中生有的话，为促进世界和平稳定和国家间的互信合作贡献正能量。”