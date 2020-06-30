赵立坚回应美国涉港制裁：中国不是吓大的

美国国务院6月29日宣布，即日起停止对香港出口美国生产的军用装备。与此同时，美国商务部宣布暂时取消美方对香港给予的特殊待遇，并评估是否永久取消这项待遇。对此，中国外交部发言人赵立坚在30日的例行记者会上回应表示，“中国不是吓大的，美方通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋，绝不会得逞。”

广告 继续浏览后续

中国全国人大常委会6月30日上午以162票全票通过了港版国安法。美国国务卿蓬佩奥则在周一的声明中表示，“中共决定剥夺香港的自由，迫使特朗普政府重新评估对香港的政策。随着北京推进国家安全法的通过，美国将从今天起停止出口美国生产的防御装备。美国还将采取措施，在国防及军民两用技术上，对香港实施与中国（大陆）相同的限制。”他指出，美国被迫采取这项行动来保护国家安全，因为“我们再也无法区分出口到香港或中国大陆的受管制物品。我们不能冒险让这些物品落入中国人民解放军的手中，解放军的主要目的是通过一切必要的手段来维护中国共产党的专政”。

蓬佩奥的声明还强调，“美国不愿意采取这种行动，但这是北京违反《中英联合声明》所作承诺的直接结果，这一行动针对的是中共政权，而不是中国人民。但鉴于北京现在将香港视为‘一国一制’，美国必须采取这一行动。”同样在当天，美商务部长罗斯并就撤销香港特殊地位发表声明。罗斯称，“港区国安法的实施会增加美国敏感技术产品出口到香港后被转给中国人民解放军或国家安全部的风险，同时损害香港的自治”。声明指，“美国拒绝接受这项风险，因此取消香港享受的特殊待遇，包括出口许可证豁免待遇，并敦促北京立即调转方向，履行其对香港人民和世界做出的承诺。”

北京方面，有记者在周二提问，据报道，6月29日，美国国务卿蓬佩奥在国务院网站发表声明称，随着中国在香港推进国家安全立法，美将于当日结束美产国防设备对华出口，并将对出口香港的国防和军民两用技术施加与中国大陆同样的限制。同日，美商务部亦就此发表声明。中方对此有何评论？

对此，赵立坚回应称，“关于香港的国家安全立法问题，中方已经多次阐明严正立场。这一问题纯属中国内政，任何外国无权干涉”。他重申，“中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻‘一国两制’方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。”赵立坚强调，“中国不是吓大的。美方通过所谓制裁阻挠中国推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞。针对美方有关错误行径，中方将采取必要反制措施，坚定维护自身国家利益。”