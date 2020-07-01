俄罗斯修宪公投今结束 普京呼吁所有民众参与 开启“普京时代”

俄罗斯修宪全民投票7月1日迎来主投票日，并于今天结束。昨天，俄罗斯总统普京呼吁所有俄公民对宪法修正案进行投票。这次修宪是1993年宪法实施以来，涉及范围最大的一次，其中最受人关注的，就是将现任总统任期“归零”，这意味着普京可以参加2024年大选。

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据俄媒报道，普京说：“7月1日是主要的投票日，请各位表达自己的看法，每一票对我们来说都非常重要。”普京说：“只要我们齐心协力，即使在紧急情况下，我们也可以处理最困难的任务。”

俄罗斯修宪公投于6月25日正式启动。莫斯科和下诺夫哥罗德州的居民被允许通过互联网远程投票，但需要提前申请。投票将于7月1日结束。

此次修宪的内容主要包括改变俄罗斯总理和议会的权限、组建政府的新规定、前任总统赦免权、终身上议员制度、一系列社会福利、退休金按通货膨胀率进行调整等。此外，修宪内容还涉及到允许现任或前任总统再参加两届总统选举。

据了解，选民投票的选项只有支持或反对修宪。

昨天（6月30日），在被问到普京会前往投票站还是在网上投票时，佩斯科夫回答说，“总统将亲自投票，时间和方式我们会告知你们。”另外在被问及普京投票的时候是否会戴口罩和手套时，佩斯科夫表示，“他(普京)去投票的时候，会避免自己和周围人的健康受到威胁。”

俄罗斯宪法修正案投票原计划于4月22日举行，但因为新冠病毒疫情，投票被延期。据全俄社会舆论研究中心此前发布的民调显示，三分之二的俄罗斯人计划参加全俄修宪投票。

迄今，俄罗斯确诊逾61万例。莫斯科市选举委员会已经采取了一切必要措施保障各个投票站的安全，防止新冠病毒疫情扩散。

据俄国中央选举委员会主席埃拉·帕姆菲洛娃早些时候介绍称，全国有超过9.65万个投票站开放。在莫斯科和下诺夫哥罗德州两个试点地区的居民可以参加远程投票。塔斯社报道，截至28日，上述两地的在线投票率已飙升至75%，近88万人在网上提交了投票。

在今天投票结束后，若修正案获得通过，新宪法将于计票结果公布之日起生效。专家分析，在疫情期间，上述投票率体现俄民众参与态度积极；修正案获通过是大概率事件，唯一的悬念是得票率。