俄羅斯修憲公投今結束 普京呼籲所有民眾參與 開啟“普京時代”

俄羅斯修憲全民投票7月1日迎來主投票日，並於今天結束。昨天，俄羅斯總統普京呼籲所有俄公民對憲法修正案進行投票。這次修憲是1993年憲法實施以來，涉及範圍最大的一次，其中最受人關注的，就是將現任總統任期“歸零”，這意味着普京可以參加2024年大選。

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據俄媒報道，普京說：“7月1日是主要的投票日，請各位表達自己的看法，每一票對我們來說都非常重要。”普京說：“只要我們齊心協力，即使在緊急情況下，我們也可以處理最困難的任務。”

俄羅斯修憲公投於6月25日正式啟動。莫斯科和下諾夫哥羅德州的居民被允許通過互聯網遠程投票，但需要提前申請。投票將於7月1日結束。

此次修憲的內容主要包括改變俄羅斯總理和議會的權限、組建政府的新規定、前任總統赦免權、終身上議員制度、一系列社會福利、退休金按通貨膨脹率進行調整等。此外，修憲內容還涉及到允許現任或前任總統再參加兩屆總統選舉。

據了解，選民投票的選項只有支持或反對修憲。

昨天（6月30日），在被問到普京會前往投票站還是在網上投票時，佩斯科夫回答說，“總統將親自投票，時間和方式我們會告知你們。”另外在被問及普京投票的時候是否會戴口罩和手套時，佩斯科夫表示，“他（普京）去投票的時候，會避免自己和周圍人的健康受到威脅。”

俄羅斯憲法修正案投票原計畫於4月22日舉行，但因為新冠病毒疫情，投票被延期。據全俄社會輿論研究中心此前發布的民調顯示，三分之二的俄羅斯人計畫參加全俄修憲投票。

迄今，俄羅斯確診逾61萬例。莫斯科市選舉委員會已經採取了一切必要措施保障各個投票站的安全，防止新冠病毒疫情擴散。

據俄國中央選舉委員會主席埃拉·帕姆菲洛娃早些時候介紹稱，全國有超過9.65萬個投票站開放。在莫斯科和下諾夫哥羅德州兩個試點地區的居民可以參加遠程投票。塔斯社報道，截至28日，上述兩地的在線投票率已飆升至75%，近88萬人在網上提交了投票。

在今天投票結束後，若修正案獲得通過，新憲法將於計票結果公布之日起生效。專家分析，在疫情期間，上述投票率體現俄民眾參與態度積極；修正案獲通過是大概率事件，唯一的懸念是得票率。