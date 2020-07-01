台军8架F-16机今载2000磅炸弹模拟炸登陆舰

据台媒今天报道指，台海空域近日不断有中国、美国军机轮番现身，令气氛越趋紧张。台湾空军今日（7月1日）清晨，在花莲基地出动8架F-16战机，每架挂载2枚2,000磅通用炸弹，模拟轰炸敌军登陆船团。

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据苹果日报今天引述报道称，台海军情，8架F-16机载2000磅炸弹模拟炸敌军登陆船团。

台湾媒体报道，4架由清泉岗基地转场的幻影2000战机，清晨5时30分紧急起飞，模拟拂晓出击，夺取东部及西南空域制空权后，8架F-16战机7时开始，以4架为一批，隔5分钟升空。每架战机均挂载2枚2,000磅通用炸弹，炸射失去空优保护的敌方登陆团。官员透露，汉光36号演习从今日清晨4时至8时，将有海军剑龙级潜艇，在东南海域演练试射德制SUT重型鱼雷，以除役的诺克斯级巡防舰“海阳”号为靶船，和F-16轰炸船团演练具有一定关连性，但不便透露详情。

据苹果引述自由时报消息，F-16机群所挂载的MK 84型2,000磅通用炸弹，美国海、空军通用，设计针对低投抛投，爆炸造成爆震波及杀伤碎片外，可产生直径达18米，深达5米的弹坑，F-16战机最多一次可挂载4枚。