联合国人权专员批评威吓记者遏止批评防疫 点名中俄

联合国人权事务高级专员巴切莱特今天表示，中国和俄罗斯等国家把2019冠状病毒疾病疫情当成箝制言论自由的工具，威吓记者、部落客和民运人士，目的是为阻止他们批评当局应对疫情的方式。

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据法新社报道称，联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）第44届会议上，联合国专员巴切莱特（Michelle Bachelet）指控中国威吓记者，遏止批评防疫声浪。巴切莱特指出，中国、俄罗斯、科索沃和尼加拉瓜等国「威吓记者、部落客和民运人士，特别是在地方层级，目的明显是为阻止他们批评当局因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的方式」。

针对埃及「对言论自由施以严格限制」，以及萨尔瓦多「过度和任意执行」疫情因应措施，巴切莱特也表示担忧。

巴切莱特在联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）第44届会议说：「审查制度和言论定罪可能压制应对疫情大流行所需的重要讯息。」据巴切莱特表示，各国领袖与民众维持「一贯、可信和基于事实的沟通」，是至关重要的事。她还称赞韩国在疫情应对上采「开放」方式。

她说：「相反的，在白俄罗斯、巴西、布隆迪、尼加拉瓜、坦尚尼亚和美国等国家，我担心当地否认病毒散播事实，以及在关键议题上越来越对立，可能破坏防疫工作，加剧疫情严重性。」

据联合国官方新闻引述巴切莱特表示，在全球许多国家和地区，新冠疫情都被用来作为限制言论和见解自由的借口。“在俄罗斯、中国、科索沃、尼加拉瓜和许多其他地方，我都注意到记者、博主及活动人士遭到威吓胁迫的报告，尤其是在地方层面，其目的似乎是为了阻止针对政府抗疫行动的批评。”

巴切莱特指出，在萨尔瓦多，应对疫情期间出现了过度和任意实施强制措施，以及无视最高法院和议会立法，破坏国家机构权威和独立性的现象。而埃及则“严厉限制言论、结社及和平集会自由，包括有关疫情的线上讨论”，并通过冻结资产、有针对性地威胁和逮捕人权捍卫者、记者、政治活动人士及其亲属等方式镇压民间社会。

巴切莱特表示，审查制度，以及将言论自由认定为犯罪的行为，很可能会压制抗击疫情所需要的关键信息。而只有尊重人权，包括参与透明和负责任地决策的权利，才能让人民信任政府所实施的政策。

巴切莱特表示，“有害的不实信息，应该通过从权威渠道努力提供可信和准确的信息，同时加强民众的社交媒体素养来加以应对。记者、人权捍卫者和民间社会活动人士能够帮助政府找出和解决抗疫行动中存在的不足，而打击镇压不仅是对其人权的不当侵犯，还会影响政府政策在预防和减轻疫情影响方面的效果。”