聯合國人權專員批評威嚇記者遏止批評防疫 點名中俄

聯合國人權事務高級專員巴切萊特表示，中國和俄羅斯等國家把2019冠狀病毒疾病疫情當成箝制言論自由的工具，威嚇記者、部落客和民運人士，目的是為阻止他們批評當局應對疫情的方式。

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據法新社報道稱，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）第44屆會議上，聯合國專員巴切萊特（Michelle Bachelet）指控中國威嚇記者，遏止批評防疫聲浪。巴切萊特指出，中國、俄羅斯、科索沃和尼加拉瓜等國「威嚇記者、部落客和民運人士，特別是在地方層級，目的明顯是為阻止他們批評當局因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的方式」。

針對埃及「對言論自由施以嚴格限制」，以及薩爾瓦多「過度和任意執行」疫情因應措施，巴切萊特也表示擔憂。

巴切萊特在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）第44屆會議說：「審查制度和言論定罪可能壓制應對疫情大流行所需的重要訊息。」據巴切萊特表示，各國領袖與民眾維持「一貫、可信和基於事實的溝通」，是至關重要的事。她還稱讚韓國在疫情應對上采「開放」方式。

她說：「相反的，在白俄羅斯、巴西、布隆迪、尼加拉瓜、坦尚尼亞和美國等國家，我擔心當地否認病毒散播事實，以及在關鍵議題上越來越對立，可能破壞防疫工作，加劇疫情嚴重性。」

據聯合國官方新聞引述巴切萊特表示，在全球許多國家和地區，新冠疫情都被用來作為限制言論和見解自由的借口。“在俄羅斯、中國、科索沃、尼加拉瓜和許多其他地方，我都注意到記者、博主及活動人士遭到威嚇脅迫的報告，尤其是在地方層面，其目的似乎是為了阻止針對政府抗疫行動的批評。”

巴切萊特指出，在薩爾瓦多，應對疫情期間出現了過度和任意實施強制措施，以及無視最高法院和議會立法，破壞國家機構權威和獨立性的現象。而埃及則“嚴厲限制言論、結社及和平集會自由，包括有關疫情的線上討論”，並通過凍結資產、有針對性地威脅和逮捕人權捍衛者、記者、政治活動人士及其親屬等方式鎮壓民間社會。

巴切萊特表示，審查制度，以及將言論自由認定為犯罪的行為，很可能會壓制抗擊疫情所需要的關鍵信息。而只有尊重人權，包括參與透明和負責任地決策的權利，才能讓人民信任政府所實施的政策。

巴切萊特表示，“有害的不實信息，應該通過從權威渠道努力提供可信和準確的信息，同時加強民眾的社交媒體素養來加以應對。記者、人權捍衛者和民間社會活動人士能夠幫助政府找出和解決抗疫行動中存在的不足，而打擊鎮壓不僅是對其人權的不當侵犯，還會影響政府政策在預防和減輕疫情影響方面的效果。”