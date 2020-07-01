Coronavirus : 美国卫生高官发出预警

在美国，感染新型冠状病毒的人数在持续增加。四个卫生机构的主管昨天周二接受了国会成员的质询。Fauci博士表示，对病毒在美国南方的蔓延感到十分担忧，这是预警之一。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者2020年7月1日周三发自纽约的报道，面对参议员们，Fauci博士毫不怀疑地表示，他很担心，他对势态不满意，因为走错了方向。当人们关注新发病例虚线图时，清晰地显示一切没有得到控制。

美国每天记录的新增Covid-19病例超过4万，南方疫情最严重的12个州，都已暂停或改变原先的解封决定。传染病中心负责人认为，未来几周势态可能会继续恶化；如果趋势无法得到扭转，他将对每天的新确诊病例达到10万，不会感到意外。

相关报道 Covid-19:美国德州餐馆酒吧再度关门

美国副总统戴口罩

美国副总统对上述预警不想予以评论。在官方疫情领导小组的新闻发布会上，彭斯副总统保持其最近几天来的一贯立场。他表示，已做好了准备，已做好了前所未有的准备。他想对上述出现确诊病例增长的12个州的民众表示：我们和你们同在。

与以往不同的是，美国副总统彭斯(Mike PENCE)甚至强调了戴口罩的重要性，还有听从地方当局的指示。他本人还戴着口罩抵达会场。但不要将此认为是调门变化了，因为，他明确指出，拒绝遮盖脸面属于个人自由。

其它 / Coronavirus-法国总统发起独立调查