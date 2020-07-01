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Coronavirus/美国/医疗卫生

Coronavirus : 美国卫生高官发出预警

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L'immunologue Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, était entendu par une commission du Sénat sur la propagation du virus, le 30 juin 2020.
L'immunologue Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, était entendu par une commission du Sénat sur la propagation du virus, le 30 juin 2020. Kevin Dietsch/Pool via REUTERS
作者： 尼古拉

在美国，感染新型冠状病毒的人数在持续增加。四个卫生机构的主管昨天周二接受了国会成员的质询。Fauci博士表示，对病毒在美国南方的蔓延感到十分担忧，这是预警之一。

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据本台RFI法广记者2020年7月1日周三发自纽约的报道，面对参议员们，Fauci博士毫不怀疑地表示，他很担心，他对势态不满意，因为走错了方向。当人们关注新发病例虚线图时，清晰地显示一切没有得到控制。

美国每天记录的新增Covid-19病例超过4万，南方疫情最严重的12个州，都已暂停或改变原先的解封决定。传染病中心负责人认为，未来几周势态可能会继续恶化；如果趋势无法得到扭转，他将对每天的新确诊病例达到10万，不会感到意外。

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美国副总统戴口罩

美国副总统对上述预警不想予以评论。在官方疫情领导小组的新闻发布会上，彭斯副总统保持其最近几天来的一贯立场。他表示，已做好了准备，已做好了前所未有的准备。他想对上述出现确诊病例增长的12个州的民众表示：我们和你们同在。

与以往不同的是，美国副总统彭斯(Mike PENCE)甚至强调了戴口罩的重要性，还有听从地方当局的指示。他本人还戴着口罩抵达会场。但不要将此认为是调门变化了，因为，他明确指出，拒绝遮盖脸面属于个人自由。

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