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Coronavirus/美國/醫療衛生

Coronavirus - 美國衛生高官發出預警

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L'immunologue Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, était entendu par une commission du Sénat sur la propagation du virus, le 30 juin 2020.
L'immunologue Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, était entendu par une commission du Sénat sur la propagation du virus, le 30 juin 2020. Kevin Dietsch/Pool via REUTERS
作者： 尼古拉

在美國，感染新型冠狀病毒的人數在持續增加。四個衛生機構的主管昨天周二接受了國會成員的質詢。Fauci博士表示，對病毒在美國南方的蔓延感到十分擔憂，這是預警之一。

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據本台RFI法廣記者2020年7月1日周三發自紐約的報道，面對參議員們，Fauci博士毫不懷疑地表示，他很擔心，他對勢態不滿意，因為走錯了方向。當人們關注新發病例虛線圖時，清晰地顯示一切沒有得到控制。

美國每天記錄的新增Covid-19病例超過4萬，南方疫情最嚴重的12個州，都已暫停或改變原先的解封決定。傳染病中心負責人認為，未來幾周勢態可能會繼續惡化；如果趨勢無法得到扭轉，他將對每天的新確診病例達到10萬，不會感到意外。

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美國副總統戴口罩

美國副總統對上述預警不想予以評論。在官方疫情領導小組的新聞發布會上，彭斯副總統保持其最近幾天來的一貫立場。他表示，已做好了準備，已做好了前所未有的準備。他想對上述出現確診病例增長的12個州的民眾表示：我們和你們同在。

與以往不同的是，美國副總統彭斯(Mike PENCE)甚至強調了戴口罩的重要性，還有聽從地方當局的指示。他本人還戴着口罩抵達會場。但不要將此認為是調門變化了，因為，他明確指出，拒絕遮蓋臉面屬於個人自由。

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