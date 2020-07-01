Coronavirus - 美國衛生高官發出預警

在美國，感染新型冠狀病毒的人數在持續增加。四個衛生機構的主管昨天周二接受了國會成員的質詢。Fauci博士表示，對病毒在美國南方的蔓延感到十分擔憂，這是預警之一。

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據本台RFI法廣記者2020年7月1日周三發自紐約的報道，面對參議員們，Fauci博士毫不懷疑地表示，他很擔心，他對勢態不滿意，因為走錯了方向。當人們關注新發病例虛線圖時，清晰地顯示一切沒有得到控制。

美國每天記錄的新增Covid-19病例超過4萬，南方疫情最嚴重的12個州，都已暫停或改變原先的解封決定。傳染病中心負責人認為，未來幾周勢態可能會繼續惡化；如果趨勢無法得到扭轉，他將對每天的新確診病例達到10萬，不會感到意外。

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美國副總統戴口罩

美國副總統對上述預警不想予以評論。在官方疫情領導小組的新聞發布會上，彭斯副總統保持其最近幾天來的一貫立場。他表示，已做好了準備，已做好了前所未有的準備。他想對上述出現確診病例增長的12個州的民眾表示：我們和你們同在。

與以往不同的是，美國副總統彭斯(Mike PENCE)甚至強調了戴口罩的重要性，還有聽從地方當局的指示。他本人還戴着口罩抵達會場。但不要將此認為是調門變化了，因為，他明確指出，拒絕遮蓋臉面屬於個人自由。

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