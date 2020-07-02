俄罗斯驻华使馆微博发文纪念俄在海参崴建城160年 引网民批评

俄罗斯驻华大使馆7月2日通过官方微博发布了一段有关，“符拉迪沃斯托克建城160周年纪念日”的观光视频，因而遭到了不少中国网民地批评和谴责。

广告 继续浏览后续

俄使馆写道，“今天是符拉迪沃斯托克建城160周年纪念日”，“符拉迪沃斯托克的历史始于1860年，当时俄罗人在这里建立了一个军事港口，称为‘符拉迪沃斯托克’（意思为‘统治东方’）。19世纪末，符拉迪沃斯托克已发展成为一个大型港口和工业城市，是俄罗斯海军在太平洋上的主要基地。”

视频发布后，俄罗斯使馆官微评论涌进大量中国网友留言转发，现已有超过1万4千多人转发，7万多人点赞。该微文的评论区曾一度关闭，但仍留有十余条回应。有的网民写道，“以不平等条约从中国抢夺过去的，竟然还把自己美化成开发者，老毛子，滚”，也有的称，“这是侮辱和挑衅，勿忘国耻”，还有的则表示，“今天只能忍，但中国人会记着的，一代代记下去”等。

历史资料显示，唐朝时，海参崴属于粟末靺鞨人建立的君主制国家—渤海国的率宾府辖地（698年—926年）。辽朝时属上京道率宾府所管；金朝时属上京路辖下恤品路所管；元朝时称永明城；明朝时属木阳河卫；清朝时该地为吉林宁古塔副都统管辖之下。自1630年代开始，俄罗斯帝国的探索队进入该地区，寻求在远东地区开拓不冻港口，俄罗斯和清朝曾有着多次领土上的武装冲突。在1689年清朝和俄罗斯帝国签订的《尼布楚条约》中订明海参崴属清朝。

随着清朝中后期的衰落，1858年，清黑龙江将军奕山在俄罗斯帝国的压力下签订《瑷珲条约》，规定包括海参崴的乌苏里江以东地区为清俄共管。两年后的1860年，第二次鸦片战争结束后，沙俄又与清政府签订《清俄北京条约》，条约承认《瑷珲条约》有效性，并将原先清俄共管之地划归后者，其中就包括不冻港海参崴，即俄所称的符拉迪沃斯托克。这使得中国永久失去日本海的出海口。

沙俄并在海参崴筑寨建港，将其命名为“符拉迪沃斯托克”，意思是“控制东方”。后来，海参崴成为俄国未来在远东发展政策上最重要的港口。