拜登竞选噱头大动作 召600律师监选 防美国沦舞弊国家?

美国民主党总统参选人拜登稍早称，民主党已经召集600名律师和数以千计的其他人员，预防大选中可能出现的“欺诈”。拜登此前曾表示，他最大的担心就是特朗普试图“窃取”胜利。不过有消息说，特朗普对竞选连任兴趣阑珊，甚至萌发退选之意。特朗普竞选团队的高级政治顾问和首席律师克拉克(Justin Clark)则表示，拜登在撒谎并制造恐慌。

广告 继续浏览后续

据路透社消息，美国民主党总统参选人拜登称民主党召集了600名律师，旨在防止美国大选舞弊。拜登于本周三称，民主党已经召集600名律师和数以千计的其他人员，预防大选中可能出现的“欺诈”。据拜登说，“我们在全国召集了600名律师和众多人员，他们将去往各个州，设法搞清楚是否可能发生欺诈，”拜登在与竞选捐助人举行的视频会议上说道，“我们有逾万人报名参与，我们正在深入相关各州，培训他们，到投票点去，”他表示。眼下新冠疫情严重，需要采取格外的健康预防措施。

拜登警告称共和党人可能试图在11月3日大选中舞弊，他还批评特朗普破坏人们对投票选举的信心。

特朗普竞选团队的高级政治顾问和首席律师克拉克(Justin Clark)则表示，拜登在撒谎并制造恐慌，且民主党在试图从根本上改变选举方式，这指的是民主党支持广泛采取邮寄投票方式。共和党人则认为，邮寄投票以及民主党提议的其他改变可能造成欺诈。据克拉克在声明中称，他们在给投票过程制造混乱和困惑，因为这是他们能够获胜的唯一方式，” 克拉克在声明中并表示，特朗普总统致力于“公正、自由的选举”。

拜登此前曾表示，他最大的担心就是特朗普试图“窃取”胜利。