普京修宪谋长据总统位公投都赞 唯北极人说不

俄罗斯总统普京推动修宪被指期望在位至16年后，但在全国获得多数赞成。俄罗斯85个联邦主体中仅有一个位于北极圈内的地区反对修宪，对克里姆林宫说“不”。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，该自治区的选民有权投反对票，但只是“绝对少数”。

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据路透社报道说，俄罗斯涅涅茨自治区投票反对修宪，对克里姆林宫说“不”。

以总统或总理身份已领导俄罗斯逾20年的普京在公投中轻松赢得选民支持，在当前总统任期2024年届满后可以再竞选争取两个六年任期。但在距离莫斯科1,600公里的涅涅茨自治区，37,490名选民中逾55%投票反对修宪。

当地人的不满已经积聚了一段时间，意在表达对一项地方事务的愤怒。具体来说，当地居民反对当局今年稍早提出的将涅涅茨自治区与相邻的阿尔汉格尔斯克州合并的计划，他们认为此举将使他们失去特别财政支持，从而益发贫困。

据当地女商人Tatyana Antipina在电话中说，“人们投票（反对宪法改革）以表达抗议……他们想以此获得莫斯科当局的关注，告诉他们这里还有我们，我们有自己的看法。”