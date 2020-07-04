加拿大暂停与香港引渡协议 李家超：加政府是政治凌驾法治

加拿大总理特鲁多7月3日表示，在中国实施港版国安法后，加方将暂停与香港的引渡协议，并禁止向香港出口敏感军事物品。他还指出，加政府会研究更多对港措施，包括涉及移民等问题。对此，香港保安局局长李家超4日在出席节目时回应指，加拿大政府是政治凌驾法治，认为对方要向国际社会解释。

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特鲁多曾多次表示，加方敦促中国政府与香港示威者进行“建设性”对话。他强调，“我们持续对香港局势保持非常担忧，香港住着30多万我们的加拿大人，以及成百万正在争取正义及和平的人们”。针对港版国安法终于6月30日在香港回归23周年纪念日前生效，特鲁多指出，“我们非常关注香港局势，坚信香港的‘一国两制’，只有这样才会让中国其他地方无法拥有的自由继续保留在香港。”

特鲁多重申，“一国两制”不仅对750万香港人是至关重要的，它对在港的30万加拿大侨民也是至关重要的。针对港版国安法的通过，他介绍称，“敏感商品出口香港将与出口至中国内地同等对待，加拿大将立即禁止向香港出口敏感军事物品。”他续指，“我们还暂停了加拿大和香港的引渡协议……我们也在考虑其他措施，包括移民方面的举措。”特鲁多强调，“在移民问题上，我们会持续研究采取哪些措施才可确保我国公民的安全。”

同样在当天，加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）亦发声明提出，“港版国安法是秘密进行的，没有香港的立法机关、司法机关或人民参与，并且违反了国际义务。”他强调，“确保香港自由是香港扮演全球枢纽角色的基础。缺少了这个基础，加拿大被迫重新评估现有的规定”。他谈到，“港版国安法的通过不仅是对香港《基本法》的蔑视；同时也是对给香港高度自治的承诺的一种蔑视。”

对此，李家超周六在接受电台访问时回应称，现在香港和加拿大平均每年移交1至2名逃犯，针对的都是严重罪行，如果加拿大是担心有特工被捕可以理解，但香港国安法条例是针对一般罪行，希望加拿大不要忘记国际责任。而出席同一节目的香港律政司司长郑若骅，也对加拿大的回应感到失望和极度遗憾。郑若骅称，加拿大如果是想利用此方法，影响中国的国家安全，就是尝试干预中国内政。加拿大的做法，好大机会违反国际法，对法治也带来打击。

此外，中国驻加拿大大使馆的官网4日登文指，“7月3日，加拿大领导人和外长分别公开就中国全国人大常委会通过香港国安法妄加评论，并宣布加方不允许对香港出口敏感军品、中止加港引渡协议等措施。中方对此表示强烈不满和坚决反对。”中使馆称，“香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，不容外部势力干预。香港国安法旨在维护中国国家主权、安全、发展利益，保障香港长治久安和长期繁荣稳定，确保‘一国两制’行稳致远，针对的只是极少数严重危害国家安全的行为和活动，得到广大香港居民广泛拥护和国际社会绝大多数成员的理解与支持”。

声明续称，“加等个别西方国家出台任何错误举措都绝不会影响香港国安法的实施，其借涉港问题对华施压完全是逆潮流而动，无异于蚍蜉撼树、螳臂当车，绝不会得逞。”声明还指，“中方敦促加方切实恪守国际法和国际关系基本准则，立即纠正错误做法，停止以任何方式干涉中国内政，以免进一步损害中加关系。”