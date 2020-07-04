庆祝美国独立日，特朗普前往总统山发表演讲称推雕像运动是抹杀美国历史的左翼文化革命

当地时间7月3日晚，总统特朗普在南达科他州拉什莫尔山(Mount Rushmore)参加美国独立日庆典活动并发表演讲，称近期在美国各地掀起的“推倒雕像”运动，是一场是为了抹杀美国历史的左翼文化革命。

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《国会山报》（The Hill）7月4日报道说，特朗普当天在雕刻着前总统乔治·华盛顿、托马斯·杰斐逊、亚伯拉罕·林肯和西奥多·罗斯福的“总统山”发表演讲，警告最近有关抗议种族歧视的示威活动威胁到了美国政治体系的基础。特朗普指出：“毫无疑问，这场左翼文化革命的目的是推翻美国的革命。我们的孩子在学校被教导要恨自己的国家。”

特朗普说：“我们绝不允许这场左翼文化革命破坏我们的生活方式，剥夺我们的自由。”他说：“那些试图抹去我们历史的人希望美国人忘记我们的骄傲和伟大的尊严，这样我们就不能再理解我们自己和国家的命运。”

特朗普表示：“他们想让我们沉默，但我们不会沉默。”

发生在今年5月25日的明尼苏达州非洲裔男子弗洛伊德因涉嫌犯罪在一白人警察过当执法中死亡的事件，致使反种族主义运动席卷全美，抗议者推倒并毁坏被指为种族主义者的历史人物雕像。推雕像运动至今仍在继续。

尽管疫情仍未消失，仍有7500人前往拉什莫尔山四总统雕像前的会场聆听特朗普演讲。晚间民众观看了在会场附近举行烟火表演。

但特朗普造访“总统山”引发当地原住民的抗议，特朗普抵达前，有百多名拉科塔部落(Lakota)的族人在周边道路举牌并设置路障。