日本疫情再反弹：东京都三日连续超百

7月4日，东京都新冠新增感染者达131人，连续三天过百，7月2日为107人，自5月2日的154人以来时隔两个月超过百人，达到5月25日解除紧急事态以后最多，7月3日达124人。

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据统计，日本全国紧急事态宣言解除后的5月25日到7月2日的一个月多月里，东京都已连续9天单日新增感染者数超过50人，总共为1507人，与牛郎酒吧及夜总会等相关的感染者增加显著。

从日本全国来看也不容乐观，7月1日日本全国新增感染者达127人，7月2日124人，7月3日达250人，每日新增感染者超过200人，是5月3日以来首次。

日本解除紧急事态宣言的一个标准是，一周新增感染者在10万人口中平均每天0.5人以下；而作为地方自治体要求对外出进行自我约束的标准，日本厚生劳动省规定是一周新增感染者在10万人口中平均每天2.5人以上。

日本官房长官菅义伟在7月2日的记者会上指出：东京都到1日为止已经超过了这个标准，过去一周新增感染者在10万人口中平均每天为2.8人。

而在7月2日到4日，更是日日超标。

日本政府5月25日全面解除紧急状态，解除疫情低风险地区县际旅行限制，但依然建议东京都、千叶县、神奈川县、埼玉县等首都圈和北海道居民避免非必要旅行，其他地区居民避免前往上述地区。6月19日起，日本全国都道府县之间的旅行限制解除。

而面对疫情的反弹，东京都知事小池百合子在4日下午举行的疫情发布会上表示：近邻各县新冠病毒检测阳性者正在增加，虽然有种种人与人的交流，但是再次希望没有紧要而必须去做的事情时，东京都的人们对去其他的县府等要进行自我约束，为防止新冠感染症的扩大提供合作。

小池百合子指出：在131名新增感染者中，20-30多岁的人占98人，其中轻症和无症状的人占多数，但是他们之中有接触具有既往病史和高龄者的人，担心这些人如果感染会出现重症化的倾向，研究如何防止这样的状况发生是很重要的，这是中央政府、东京都政府和新宿区、丰岛区政府的共同认识。