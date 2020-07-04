澳洲两华人推特发文批评习近平接公安长途电话警告

美国国务卿蓬佩奥形容香港国安法是“对全世界的冒犯”，此说似乎不假，远在澳洲的一名90后华人女子因为在网上讥讽中国主席习近平，早前在大陆的家人已经备受公安骚扰，最近更亲自接到公安的长途电话“警告”。根据美国之音报道，类此上述这名女子的遭遇，还有至少一名在澳洲的华人学生。

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报道指，居于澳洲的中国90后Horror Zoo（化名），在4月时已被公安盯上。她的父亲在中国南方城市，突然被带到警察局盘问。

警方当时盘问的重点是，Zoo去年底注册了一个名叫“习近平”（@FakeNewsOfChina）的推特（twitter）账号，发布一些嘲讽习近平的tweet和图片，有5,000多粉丝。

警方要父亲和Zoo通话，强迫她交出账号密码。那次通话持续了约两个小时，Zoo录下了通话内容。报道指，在视频中，父亲苦口婆心地劝她听警察的话，交出密码。“你千万别给人家利用，千万千万别给人家当炮灰了。”在大学教授中共党史、马克思主义理论和习近平思想的父亲对她说：“这个习主席，多好的一个领路人。”

“我们掌握到，这个推特登陆IP是澳大利亚（澳洲）。” 一位自称胡警官的人对她说：“这个账号是通过邮箱注册的。你通过邮箱，反查上去，把密码找出来。”

问讯中，胡警官软硬兼施，试图以家国情怀感化Zoo。当Zoo否认和账号有关联，一再拖延不交出密码时，胡警官的态度严厉起来，质问如连珠炮般砸来。“反对习大大的推特肯定是千千万万，为什么这个推特能找到你头上来？肯定跟你有不可推卸的关系。”

5月31日，Zoo参加了流亡海外异见人士周锋锁在Zoom上组织的纪念六四活动。她是唯一一位公开露脸在会上发言的内地90后。原定的另一名内地90后发言者，因为不堪国保对家人的骚扰，在最后一刻选择退出。那次线上会议后，国保把Zoo的材料打印出来，又多次把她的父亲叫到警局，要Zoo立即交出所有资料，并回国自首。

Zoo至今没有交出密码。她想保护自己的5000多个粉丝，不让他们的资料落入国保手中。另一方面，她觉得不能让“强盗”得逞。她说：“如果我在海外都这样做，这就会让中共认为他们真的可以很嚣张，他们的触角还可以伸到海外。”

尽管累及内地的家人让她感到自责，但Zoo补充表示：“我就不认可向强权妥协这种事情。如果他逼我妥协，那我反而会跟他死磕到底。”

另一被滋扰学生、在美国留学的罗宇鹏（化名），3月某天的凌晨4时，突然被一个电话从睡梦中吵醒。“你是罗宇鹏吗？”对方上来就问，“我是公安的。明天来公安局配合调查，否则就强制逮捕。”

罗宇鹏当时以为是诈骗电话，没多想就直接挂断。电话之后又响起了四、五次，他没再理睬。翌日，公安就找上了他位于中国北方城市的家。

罗宇鹏忆述：“我家没人。第三天又去了，我妈没开门。他们撬门进去了，以为我在家里。没找到我，就把我妈带到了公安局。”罗宇鹏指，给他惹上麻烦的应是他早前在美国总统特朗普一条有关新冠病毒起源的推特下回覆：“对，就是中国病毒。”

罗宇鹏又谓，他的推特账号很小，包括一名同学在内总共4个粉丝，只发过一条支持香港自由的原创tweet和4至5个评论，没想到还是被盯上了。

国保人员告诉他母亲，这是北京下派的任务，她必须在警局联络其孩子，让他删除所有tweet，并写道歉信。她本人也要写一封保证书。罗宇鹏照办了，“没办法啊，人在他们手里”。不过，最让罗宇鹏不解的是，中国国安怎么能通过非实名的推特账户锁定他。他说：“一是Twitter公司主动或在胁迫下同北京合作；二是国安的黑客入侵了Twitter后台。”