警方捡取10名被捕者DNA样本怀疑建立资料库

香港警方承认，在7月1日拘捕了10名示威者，他们因涉嫌违反港区国安法，而被捡取DNA样本。但有协助被捕人士义务律师质疑，警方根本毋须透过检取DNA，证明被捕人藏有涉嫌违法的物品，认为做法无必要及不合比例。外界更又怀疑指警方正涉嫌违法建立DNA资料库。

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香港警方回应香港电台和苹果日报的查询时表示，上述10名被捕者涉嫌触犯港区国安法第20及21条，煽动他人分裂国家罪。在调查期间， 警方根据警队条例59C(2a)，向该10名被捕人士检取DNA样本。

警方表示，该10名被捕人士涉违国安法第20和21条，最高刑罚为10年有期徒刑，故有权就严重罪行检取被捕人士DNA。有份协助被捕人士的义务律师彭皓昕说，DNA样本多数用于调查性罪行和毒品案件，但国安法被捕人只涉嫌被搜出港独单张、衣物及旗帜，“要DNA干啥？”，不认为文宣或标语上会有细胞组织供警方比对，做法完全超出调查需要。

彭皓昕说“藏有标语应唔应该有罪，本身已经好有争议性”，警方无视案情和罪行轻重，统一收集被捕人士私隐，是对人权一大警号。她说，即使在反送中运动期间，性质严重案件如暴动、非法集结和袭警案等，警方统一检取DNA样本情况亦十分罕见，做法明显因应国安法出台后有所改变，“法律上有权就要用到尽……究竟系想展示权力？还是建立DNA库？”

警队条例条例第59G条列明，如涉案人士被定罪，DNA样本会被永久保存于政府资料库，日后可供警员或廉政公署人员用于调查工作取览和使用，资料可在任何法律程序中披露。

而根据警队条例第59C条，警员必须由警司级或以上的警官授权，才可取得涉案人士非体内样本。警司只可在同时符合两种情况下发出授权，包括有合理理由怀疑该人已干犯某宗严重、可逮捕罪行；并有合理理由相信，样本有助确定该人已干犯涉案罪行。但是，即使被告不同意，警方可使用武力取得样本。但警方回覆平若日报查询时，却未有指出国安法案件同时符合以上两种条件，未知做法有否违反条例。