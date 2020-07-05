德国内政部长警告来自中国的威胁

德国多位政要就受到争议的港版国安法对中国的行动提出了批评。德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）警告人们当心来自中国的混合威胁。

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泽霍费尔在接受德国《周日世界报》采访时表示，德国必须面对“来自中国的混合威胁。”这其中包括中国对德国的间谍活动。

他说：“我们知道中国人对我们的关键性基础设施建设很感兴趣。但这和我们在冷战时期经历的会有所差别。”

泽霍费尔还表示，新冠危机中，中国很明显“是一个系统竞争者”。它“为捍卫自己的利益而奋斗”。一开始，北京对外只公布了很少的信息，现在又在尽全力“让外界表扬它是如何应对疫情的”。与此同时，“中国以帮助者的姿态向全世界提供口罩”。

他还解释说，“来自中国的混合威胁”指的是，一个国家除了采取军事手段之外，还会利用经济层面的压力以及舆论宣传、黑客行动达到自己的目的。

尽管泽霍费尔对中国提出多方批评，但他仍然主张与中国保持对话。

泽霍费尔表示，德国正在密切关注香港的动态。在被问到德国是否准备为香港反对派人士提供庇护的问题时，泽霍费尔回应说：“政治庇护是一项个体性的权利。不会因为一个个体来自于某一个国家，就会自动获得难民身份，或者难民申请被自动拒绝。”他强调，更重要的是要对如下情况进行审核，“是否有人因其持有的政治观点和宗教态度而需要为自己的健康或者生命做出担忧”。

据德国金融网报道，绿党欧盟议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）呼吁德国政府终止与香港的引渡协议。比蒂科夫指责基民盟籍默克尔总理对中国的发展没有发表足够的评论。他于周六向北德广播电台表示，“默克尔女士喜欢谈对中国的信任。但是信任必须建立在事实的基础上。习近平的中国显然只保留适合他们的合同。”他要求终止与香港的引渡协议。他说：“在极权主义政权压迫一个享有自由的社会时，我们不能将人们引渡到那里去。”

自民党提出了简化香港公民进入德国的要求。

香港知名民运人士黄之峰则重申了对港版国安法的批评，并警告人们当心后果。黄之峰在《周日世界报》的专栏里写道：“如果您曾经说过任何可能激怒香港或中国当局的话，比如如果您对藏人、维吾尔人、台湾人或香港人表示过好感或同情，或者参加了援助示威游行，那您最好不要来香港。”