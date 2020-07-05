抗疫绩佳 小池百合子连任东京都知事

随着任期届满举行的东京都知事选举5日进行投计票，无所属政党的现任知事小池百合子（67岁）再次当选。都政的课题堆积如山，包括再次蔓延趋势明显的新冠疫情对策及延期至明年的东京奥运会和残奥会的应对措施等，接下来的4年里，小池作为领导者的能力将受到考验。

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据共同社今天报道称，小池百合子再次当选东京都知事。此次有22名候选人创新高。令和新选组党首山本太郎（45岁）、无所属的日本律师联合会前会长宇都宫健儿（73岁）、无所属的前熊本县副知事小野泰辅（46岁，维新推荐）、少数党派的从NHK手中守护国民党党首立花孝志（52岁）等不敌小池。

这是在新冠阴影下进行的选战。小池以“避开导致疫情扩大的三密”为由，未举行街头演讲，而是以在网上发布视频为主进行选举活动。她利用第一任期的成绩和作为现任的知名度，始终保持领先。

第三次参加知事选举的宇都宫得到立宪民主党、共产党、社民党的支援，但未能获得广泛支持。在即将发布公告前宣布参选的山本未能挽回出马较晚的颓势，支持群体也与宇都宫重合。小野宣传自己的行政经验但未能浸透到选民中。

据该报道，2016年上届知事选举中与小池对决的自民党此次未单独推举候选人，进行了自主投票，公明党实际上支持小池。