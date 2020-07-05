特朗普欲邀普京开G7峰会 普京说还应邀请习近平

G7成员国与欧盟的旗帜

俄罗斯外交部次长雷雅布可夫表示，关于将在今年稍晚举办的扩大版七大工业国集团（G7）峰会，俄方未与华府讨论俄国的可能角色，俄方坚持中国也要列为这次会议成员。

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据中央社报道称，特朗普推动扩大版G7峰会 俄外交部说：中国不可或缺。

美国驻俄大使苏利文（John Sullivan）周五告诉RBC电视台，华府已“与俄国外交部及其他G7政府接洽，讨论俄国是否能在这次G7峰会扮演适当角色”。雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）周六就此对塔斯社（Tass）做出上述回应。

美国总统特朗普先前曾提出恢复俄罗斯成员国身分的可能性。G7包括世界最先进经济体，1997年加入俄国后成为G8，但俄国在2014从乌克兰手中兼并克里米亚地区后遭冻结会籍。特朗普上个月表示，邀请俄国总统普京重返G7会议是“常识”。不过，加拿大、法国等其他G7成员反对俄国回归。

据雷雅布可夫指出，扩大版G7峰会少了中国，将使这个会议无法讨论国际议题。雷雅布可夫表示：“这个所谓的扩大版G7构想有所缺陷，因为不清楚这项倡议的发起人计划如何处理中国因素”、“没有中国，根本不可能讨论现今世界的任何议题。”

该报道称，特朗普于5月宣布将推迟G7峰会至9月以后，并将扩大邀请澳大利亚、俄罗斯、韩国及印度与会。澳洲已同意应美国邀请出席。