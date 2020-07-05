美国饶舌肯爷竞选总统引惊讶 特斯拉大佬立马挺赞

至此仍然是特朗普狂粉、美国饶舌歌手「肯爷」肯伊威斯特（Kanye West）周末推文宣布将参选2020年总统大选。消息称，电动汽车大王特斯拉老板马斯克迅速表态支持。肯伊威斯特是否能再版乌克兰喜剧演员竞选总统一举成功的故事，前途未卜。

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据法新社报道称，曾是特朗普铁粉的饶舌歌手肯伊威斯特宣布选总统。至此都是特朗普狂粉、美国饶舌歌手「肯爷」肯伊威斯特（Kanye West）星期六推文宣布将参选2020年总统大选。肯伊威斯特这一步不仅挑战他死忠支持的现任总统特朗普连任机会，也是与笃定成为民主党总统候选人的前副总统拜登（Joe Biden）一较高下。

据肯伊威斯特在社群网站推特（Twitter）写道：「透过相信上帝、凝聚愿景、建设未来，我们如今将体现美国希望，我要竞选美国总统。」文末同时附上美国国旗图案以及「2020愿景」（2020VISION）的主题标签。

据该报道，目前并不清楚肯伊威斯特是否真的要出马参选总统，也不清楚他是否已向州选举委员会递交官方文件。现在还有许多州的截止时间未过，仍可在选票增设独立参选人。

肯伊威斯特与他名气同样响亮的另一半、电视实境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）都支持特朗普，与大多左倾的娱乐圈人士相左。