阿尔及利亚等待法国就殖民史道歉

法国曾是历史上非洲大陆重要殖民国家。法国与阿尔及利亚因殖民历史争执而关系受损。阿尔及利亚总统要求法国对殖民历史作出完整姿态，向阿尔及利亚正式道歉。稍早刚刚过去的星期五，法国向阿尔及利亚送还24名阿尔及利亚抵抗战士骸骨。2017年，法国总统马克龙当选后出访阿尔及利亚时，对该国表示，法国对阿尔及利亚殖民，是反人类罪行。

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这是法国有史以来，对阿尔及利亚关于殖民史所做出最严重的自我反省与批判。法国总统马克龙虽然承认，法国对阿尔及利亚的殖民史是反人类罪，但此后法国没有做出进一步的姿态。阿尔及尔等待法国作出正式道歉。

稍早，比利时国王菲利普在非洲国家刚果金庆祝独立70周年之际，向刚果金表达歉意。比利时是非洲刚果金长期殖民国家。由于菲利普向刚果金总统Félix Tshisekedi写信表达自我批评与歉意，使用的词语为深深的遗憾，或也可以理解为歉意，比利时国王菲利普也被认为表达了道歉，但也没有正式道歉。比利时国王没有提及殖民史是否是反人类罪。

法国总统马克龙与2017年12月出访马格里布国家，在阿尔及尔公开表示，法国对阿尔及利亚的殖民史，是反人类罪。但此后，法国总统马克龙没有作出新的举动，阿尔及利亚批评法国只是作了一半的道歉。

阿尔及利亚总统Abdelmadjid Tebboune昨天敦促法国作出进一步姿态，对阿尔及利亚作出正式道歉。Abdelmadjid Tebboune昨天晚上在该国全国电视台说，法国应该迈出新的一步，这将进一步平抚法国与阿尔及利亚双边关系。法国作出正式道歉，也会促进两国在经济，文化等各方面的关系全面发展，也会改善这一地区的邻里关系。

据阿尔及利亚总统Abdelmadjid Tebboune说，至少有6百万阿尔及利亚移民生活在法国。法国对阿尔及利亚殖民史作出进一步姿态，很有重要意义。