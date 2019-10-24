执政党议员涉贪腐丑闻 总统泽伦斯基令网络直播测谎

乌克兰总统泽伦斯基以「打贪」作为主要竞选口号之一，但他所创立「人民公仆党」国会议员近日陷贪腐丑闻，泽伦斯基要求所有被告接受测谎，而且测谎在网络直播举行。

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据法新社消息，乌克兰人民公仆党陷贪腐，上演测谎秀。

乌克兰总统泽伦斯基以「打贪」作为主要竞选口号之一，但他所创立「人民公仆党」国会议员近日陷贪腐丑闻，他要求所有被告接受测谎。

乌克兰财政委员会副主席、部落客兼YouTuber杜宾斯基（Oleksandr Dubinsky）周三已接受测谎，并在网路直播受试过程。

泽伦斯基在访问日本期间，在脸书（Facebook）上要求财政委员会所有成员都接受测谎。他扬言：「只要有任何议员收钱投票的蛛丝马迹，反贪机关就会出手处理。」

该委员会成员多为人民公仆党籍议员。

根据国际透明组织（Transparency International）去年的最新报告，在满分为100的全球清廉印象指数（Corruption Perceptions Index）评比中，乌克兰得到32分，在180个国家或地区中排名120，高于俄罗斯。俄罗斯的分数为28，排名为138。