伦敦昨恐袭分子身份曝有恐怖前科 法国荷兰昨也有恐怖事

图为英国警方2019年11月26日恐袭事件后在伦敦桥旁施救一名受伤者。

英国伦敦市中心昨天发生持刀砍人、造成至少2死3伤的事件，当局定调为恐怖攻击。英国警方今天公布犯嫌身份，公布他曾因恐怖主义相关罪名被判刑，去年底出狱。

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据法新社今天报道说，英国伦敦昨天恐攻2死，凶手有恐怖主义前科。

英国伦敦市中心昨天发生持刀砍人、造成至少2死3伤的事件，当局定调为恐怖攻击。警方今天公布犯嫌身分，提到他曾因恐怖主义相关罪名被判刑，去年底出狱。

据英国最高阶的反恐警官巴苏（Neil Basu）在声明中表示，28岁男子乌斯曼汗（Usman Khan）在政府机关留有前科，他于2012年因恐怖主义相关罪名被定罪。据巴苏指出，乌斯曼汗住在英格兰中部的斯塔福郡（Staffordshire）地区，警方正在搜索这一带的一个处所。

报道引述巴苏表示，初步调查，犯嫌昨天下午先在鱼贩大厅（Fishmongers' Hall）参加一场活动，「我们认为这次攻击是从厅内开始，犯嫌随后离开大厅转往伦敦桥，在该处被制伏，然后碰上有武装的警察并被击毙」。

法新社另外引据荷兰警方指出，海牙市中心几个主要购物街道中昨天晚上发生攻击事件，造成3人受伤。海牙警方在推特发文指出：「海牙的大市场购物街刺伤事件，有数人受伤。紧急救援人员已在当地处理。」

荷兰媒体显示，群众聚集在警方隔离范围后。购物者今天趁「黑色星期五」（Black Friday）促销活动前往购物中心抢便宜。

警方说他们正在搜查一名年龄介于40至50岁、「肤色稍黑的男子」，他穿着黑色上衣，围巾和灰色慢跑裤。

法新社报道，欧洲最繁忙的车站「巴黎北站」（Gare Du Nord）人员昨天在乘客包包里发现未爆弹，巴黎警方立即疏散车站部分区域。

据报道，这枚失效炮弹在车站设点的随机搜查下被发现。来自伦敦的欧洲之星（Eurostar）、来自比利时、德国和荷兰的大力士高速列车（Thalys）、4条郊区火车线及2条繁忙的巴黎地铁线都会停靠巴黎北站。

据知悉调查的消息人士透露，被捕男子是一名军人。