反腐记者嘉丽齐亚遇害案引爆政治危机 总理穆斯卡特称欲辞职

马耳他知名女记者嘉丽齐亚疑揭弊招来杀身之祸，引发国内政治和法律危机，马耳他时报今天披露，总理穆斯卡特告诉亲信，他打算请辞。此前面对抗议，穆斯卡特坚称绝不辞职。

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据法新社今天报道，女记者嘉丽齐亚遇害酿政治危机，马耳他总理料请辞。

据路透社消息，穆斯卡特（Joseph Muscat）的发言人对于「马耳他时报」（Times of Malta）报道，既未证实也没否认。穆斯卡特所属的工党（Labour Party）已取消12月1日的活动，穆斯卡特原订在活动中发言致词。

消息称，穆斯卡特的幕僚长谢姆布里（Keith Schembri）及两名内阁成员，本周已因女记者遇害案下台。

调查贪污揭弊的知名女记者嘉丽齐亚（Daphne Caruana Galizia）2017年10月16日遭汽车炸弹攻击而丧命。她遇害前曾报导揭发马耳他大亨芬内克（Yorgen Fenech）的公司与国内政要勾结。

芬内克上周企图搭乘自家游艇逃离马耳他，遭到当局逮捕，于今天获得保释。法新社引述消息人士透露，芬内克供称，谢姆布里是加利西亚谋杀案的背后主谋。

穆斯卡特的左右手谢姆布里26日遭警方逮捕讯问，但他否认有任何不法，已于昨天获释。

法新社说，嘉丽齐亚的家人今天指控穆斯卡特袒护亲信，要求他下台，并将权力交给没有利益冲突的副总理。他们表示，穆斯卡特的3名亲信涉案，不应该让他主持调查。

嘉丽齐亚的家人在声明中说：「这种对司法的嘲弄，让我们的国家蒙羞，撕裂我们的国家，使我们沉沦堕落，不能再这样继续下去。」

穆斯卡特之前驳斥要他下台的呼声。他说：「我不会辞职。马耳他需要稳定的领导，我将继续为国家利益做出决定，不会袒护任何人。」