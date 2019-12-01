容克卸任 冯德莱恩正式就任欧盟委员会主席

现任欧盟委员会主席容克周日（12月1日）正式卸任，将接力棒移交德国前国防部长冯德莱恩，后者正式走马上任。冯德莱恩是历史上首位欧委会女主席，她如何领导欧盟委员会应对挑战备受瞩目。

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新一届欧委会原本定于11月初就职，但由于委员人选一度遭到欧洲议会否决而不得不延期履新。本月27日，欧洲议会投票通过以乌尔苏拉·冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会委员名单，为预计12月1日举行的新一届欧委会就职铺平道路。

根据欧盟现行规则，各成员国都应提名一位欧委会委员人选，人选须获得欧洲议会批准。今年10月，法国、匈牙利和罗马尼亚最初提名的人选因各种原因遭到欧洲议会否决，处于“脱欧”过程中的英国宣称在12月大选前拒绝提名委员，致使新一届欧委会延期1个月就职。

冯德莱恩是默克尔担任德国总理十多年来，唯一一位陪她走到现在的部长。冯德莱恩在向欧洲议会发表的演讲中承诺，将把应对气候变化、加快数字化转型和创造就业机会当作新一届欧委会的施政重点。她还表示，欧盟将维护多边主义，加强同联合国的协调；打击非法移民和贩卖人口，加强边界保护。

冯德莱恩重新阐述了她在应对气候变化的政策主张。她说，新一届欧委会将提出“欧洲绿色协议”，加大应对气候变化投资，加强技术创新，设立气候银行，推动制定全球标准，提供低价、清洁、安全的能源，未来欧盟签署的贸易协定将包含可持续发展和应对气候变化的内容。