大悲剧了 俄罗斯遭判完全逐出奥运会

世界反兴奋剂机构今天做出有史以来最为严厉的决定，12名执委一致表决将俄罗斯逐出国际奥林匹克运动，为期是四年。除了奥运会，所有国际奥委会旗下的单项比赛也自动禁止俄罗斯参赛。俄罗斯四年间还被禁止举办一切国际奥委会旗下比赛。而俄罗斯运动员个人参加比赛，将必须自证从没有兴奋剂作弊。此类严厉禁赛，严惩俄罗斯国家性参与介入制度性兴奋剂作弊，而且是累犯。

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据法新社消息，世界反兴奋剂机构（WADA）周一在洛桑宣布，禁止俄罗斯参加奥运会和任何单项世界冠军赛，这是俄罗斯历史上所负最重的制裁，为期四年，以惩罚莫斯科犯下的通过伪造控制数据来作弊重罪。

俄罗斯运动员被允许“中立”性参赛，在奥运会和任何世锦赛上都没有俄罗斯国旗或国歌，禁令也禁止在俄罗斯的土地上举办上述这些比赛。

世界反兴奋剂机构执行委员会在洛桑的一家大型酒店举行了一个小时的会议之后，宣布这一决定。该委员会是受国际奥委会委托，研究决定俄罗斯参赛资格审定。

据法新社说，这只是一步程序，因为莫斯科尚可以在21天内通过国家机构或其国家奥林匹克委员会向体育仲裁法院（CAS）提出上诉，这将才是最后的决定。单项国际联合会也可以提出上诉，这在原则上是暂时性的，制裁只有在CAS确认后才能生效。

据AMA的发言人詹姆斯·菲茨杰拉德（James Fitzgerald）对媒体说：“AMA机构执委一致批准通过资格审查委员会的建议。 “这意味着俄罗斯运动员如果想参加奥运会或残奥会或建议中列出的任何其他重大赛事，​​必须证明他们没有参与+ McLaren +报告中所述的兴奋剂计划，或者他们的化验样品没有伪造与篡改。

但在这种情况下，这些运动员无法代表俄罗斯，在比赛期间，俄罗斯国旗和国歌都将无权出现。

该决定引发下一届2022年卡塔尔世界杯可能会有问题担心。此外，4年间俄罗斯将无法在其土地上申请2032年奥运会或世界锦标赛。

这已经不是本案五年来搅乱国际体育的第一项制裁，也不是制裁2011年至2015年间俄罗斯制度化兴奋剂的首次启示。该调查涉及俄罗斯多个国家部门，包括体育部和俄罗斯联邦调查局。独立国际调查由包括世界反兴奋剂机构（WADA）委托加拿大法学家理查德·麦克拉伦（Richard McLaren）的负责，并推出报告。

报道称，自2015年底以来，国际田径比赛仅接受“中性”俄罗斯运动员的选拔，而没有该国的国歌与国旗出现。在2018年平昌冬奥会上也没有悬挂白，蓝，红三色俄罗斯国旗。

据报道说，此案重发始于在2019年初，存储在前莫斯科实验室服务器中的成千上万的原始反兴奋剂数据原本应为结案而上交。 AMA要求透明以决定 解除对俄罗斯运动员进行纪律处分。

但是WADA的计算机专家发现，就在俄罗斯当局应将其移交给世界反兴奋剂检查官之前，储存数据中已经消除了“数百”个可疑结果，其中一些时间段在2018年12月至2019年1月之间，。

这一额外的错误增加了本来已经很沉重的责任，足以说服世界反兴奋剂机构执行委员会。

早前在2016年里约奥运会之前不久，世界反兴奋剂机构（WADA）呼吁将俄罗斯完全排斥在奥运会外，但其决定并不具有约束力，国际奥委会便也没有遵循。



该报道说，这次，国际奥林匹克权力机构答应完全支持“对所有涉嫌操纵的责任者负”制裁。但国际奥委会认为，即便到目前阶段仅证明了“俄罗斯当局的责任”，而不是俄罗斯“体育运动”，尤其是俄罗斯奥委会堕落。

法新社说，其他声音，包括美国反兴奋剂负责人特拉维斯·泰格（Travis Tygart）或世界反兴奋剂机构（WADA）运动员委员会，已经开始要求采取更严厉的制裁措施，例如甚至全面禁止俄罗斯运动员个人参加奥运会。