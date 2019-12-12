英国大选脱欧难决断 带狗投票选民狂欢

英国今天12月12日举行提前立法大选。选举结果将对英国脱欧与否非常关键。三年来，英国人在脱欧问题上争吵不休，但这次选民一致同意带宠物去投，并将照片贴上网，大家狂欢。今天早晨从约翰逊开始…

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主张脱欧的英国首相约翰逊，无法在议会推动脱欧屡屡受挫，于是决定提前举行立法大选，试图让那些阻碍脱欧的议员被选下去。投票结果尚未公布。但约翰逊带狗狗去投票站，为英国选民带宠物投票拉开了序幕。

法新社发自伦敦的报道说，英国人脱欧脱了三年都难达共识，但他们带宠物去投票站，到像是意见一致：大多数人带狗，也有人带猫，甚至有人带马去投票，然后把照片贴在网上显摆。

今天周四早晨，英国首相约翰逊和他的狗Dilyn带头去投票站投了票，他跟Dilyn面对镜头拍了不少照片。然后他在推特贴出一张带#的狗照片说，投票站的狗狗们#DogsAtPollingStations。

伦敦市长萨迪克-汗也在网上贴出他和自己的宠物狗Luna去投票的视频，他呼吁大家都去投票。

自由民主党候选人埃德·戴维（Ed Davey）则把他的宠物豚鼠贴在自由民主党的黄色徽章旁边。

今天英国推特上涌出数万张各式各样狗狗在投票站门外的照片。也有选民抱着宠物猫去投票，还有人骑着马去投票。投票当天下午，一只身上有英国国旗标志的小狗上了英国推特热搜，名列第二。

一位女性选民贴出她跟金毛犬的照片说，忘掉政治吧，投票站的狗狗们才是你今天上推特的真正理由。法新社说，英国多次选举网上都出现狗狗在投票站门外等候主人的照片展览，这个趋势正在继续。

法新社记者说， 在英国南部看到有选民骑马去投票站。还有英媒报道说，有两只驯鹿也去了投票站。